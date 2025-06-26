Будуть санкції проти Росії та підтримка України. Європейська рада зробила заяву

Європейська рада (Фото: x.com/EUCouncil)

Європейська рада обговорила з президентом Володимиром Зеленським війну Росії проти України та підтвердила підтримку досягнення "всеосяжного миру". Про це йдеться в комюніке за підсумками зустрічі в Брюсселі.

Європейська рада засудила обстріли України, що тривають, та закликала до припинення вогню. Для досягнення цієї мети Європейський союз готовий посилити санкції проти Росії.