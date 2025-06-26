Будуть санкції проти Росії та підтримка України. Європейська рада зробила заяву
Європейська рада обговорила з президентом Володимиром Зеленським війну Росії проти України та підтвердила підтримку досягнення "всеосяжного миру". Про це йдеться в комюніке за підсумками зустрічі в Брюсселі.
Європейська рада засудила обстріли України, що тривають, та закликала до припинення вогню. Для досягнення цієї мети Європейський союз готовий посилити санкції проти Росії.
"Європейська рада закликає Росію проявити реальну політичну волю, щоб припинити свою агресивну війну, погодитися на припинення вогню та розпочати змістовні переговори", – йдеться в заяві.
Також у ЄС наполягають на необхідності продовження обміну полоненими, повернення викрадених дітей та інших незаконно депортованих з Росії та Білорусі. Європа, зі свого боку, продовжить надавати Україні військову, фінансову та іншу допомогу.
"Єврокомісія закликає держави-члени продовжувати нарощувати зусилля для задоволення нагальних військових і оборонних потреб України, зокрема, щодо постачання систем протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками, а також великокаліберних боєприпасів, щоб допомогти Україні", – йдеться в комюніке.
Європейський союз разом зі своїми партнерами рішуче налаштований обмежити здатність Росії продовжувати війну. Тому заходи проти енергетичного та фінансового сектору, включаючи "тіньовий флот", будуть продовжені.
Також у Європі засудили військову підтримку Росії з боку Ірану, Білорусі та Північної Кореї. І підтвердили відданість вступу України до Європейського Союзу.
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