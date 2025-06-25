Зеленський зустрівся з європейськими лідерами та Рютте на полях саміту НАТО

Зустріч (Фото: president.gov.ua)

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з лідерами країн формату E5 – Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та Генсеком НАТО Марком Рютте. Про це повідомляє Офіс президента.

Сторони обговорили важливість зміцнення повітряного щита України на тлі збільшення кількості ударів, яких Росія завдає по цивільних. Передусім ішлося про системи ППО та перехоплювачів іранських "шахедів".

Зеленський також поінформував, що Росія посилює свої наступальні операції та не демонструє бажання закінчувати війну.

"Саме тому необхідно працювати по їхньому енергетичному та банківському секторах, проти тіньового флоту, запроваджувати вторинні санкції", – повідомив президент.

Зеленський відзначив важливість того, що Україна може розраховувати на Альянс та держави-члени НАТО.

"Дякуємо вам за велику підтримку нашого народу, наших воїнів, справді героїчних людей. Протиповітряна оборона, навчальні місії з реактивними літаками та нові пакети допомоги – дякуємо", – сказав глава держави.

Марк Рютте зазначив, що цей саміт дав чіткий сигнал: зобов'язання НАТО перед Україною зберігаються, це закріплено в декларації саміту.

"Ви можете розраховувати на нас зараз і в майбутньому, щоб ви могли захистити себе, щоб ви були сильнішими за столом переговорів, щоб ви могли стримувати агресію в майбутньому і на вашому незворотному шляху до НАТО", – наголосив генсек Альянсу.

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