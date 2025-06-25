Зеленський про зустріч з Трампом у Гаазі: обговорили ППО, дрони та ситуацію на фронті

Президент України озвучив деталі розмови з Трампом, що відбулася на полях саміту НАТО 25 червня

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент України Володимир Зеленський повідомив про хорошу зустріч з лідером США Дональдом Трампом у Гаазі 25 червня. Про це він написав на офіційній сторінці в Telegram.

Зеленський привітав Трампа з успішною операцією США на Близькому Сході, наголосивши, що дії американської сторони послабили не лише ядерну програму Ірану, а і його можливості з виробництва дронів.

Президенти також обговорили протиповітряну оборону – передусім закупівлю американських систем ППО для прикриття українських міст.

"Україна готова це обладнання купити й підтримати американських виробників озброєння. Європа може допомогти. Також говорили про можливе співвиробництво дронів. Можемо посилити одне одного", – зазначив Зеленський.

Український лідер також поінформував Трампа про результати зустрічей технічних команд у Стамбулі й останні обміни полоненими та тілами загиблих.

За його словами, Росія передала Україні тіла власних військових – наразі в Києві проводяться експертизи для встановлення їхніх родичів.

Окремо президенти обговорили ситуацію на фронті. Зеленський підкреслив, що "Путін точно не перемагає", і представив фактичні дані про реальну ситуацію на землі.

"Дякую за зустріч і підтримку. Дякую за дійсно хороші слова про наших людей. Будемо працювати далі", – підсумував Зеленський.

25 червня у Гаазі відбулася зустріч Трампа з президентом Володимиром Зеленським. Вона тривала близько 50 хвилин.

Після зустрічі Трамп повідомив, що він із Зеленським не обговорював припинення війни.

Попередня зустріч Зеленського і Трампа могла відбутися під час саміту G7 у середині червня, проте президент Штатів передчасно залишив захід через загострення ситуації на Близькому Сході.