Зеленський про зустріч з Трампом у Гаазі: обговорили ППО, дрони та ситуацію на фронті
Президент України Володимир Зеленський повідомив про хорошу зустріч з лідером США Дональдом Трампом у Гаазі 25 червня. Про це він написав на офіційній сторінці в Telegram.
Зеленський привітав Трампа з успішною операцією США на Близькому Сході, наголосивши, що дії американської сторони послабили не лише ядерну програму Ірану, а і його можливості з виробництва дронів.
Президенти також обговорили протиповітряну оборону – передусім закупівлю американських систем ППО для прикриття українських міст.
"Україна готова це обладнання купити й підтримати американських виробників озброєння. Європа може допомогти. Також говорили про можливе співвиробництво дронів. Можемо посилити одне одного", – зазначив Зеленський.
Український лідер також поінформував Трампа про результати зустрічей технічних команд у Стамбулі й останні обміни полоненими та тілами загиблих.
За його словами, Росія передала Україні тіла власних військових – наразі в Києві проводяться експертизи для встановлення їхніх родичів.
Окремо президенти обговорили ситуацію на фронті. Зеленський підкреслив, що "Путін точно не перемагає", і представив фактичні дані про реальну ситуацію на землі.
"Дякую за зустріч і підтримку. Дякую за дійсно хороші слова про наших людей. Будемо працювати далі", – підсумував Зеленський.
- 25 червня у Гаазі відбулася зустріч Трампа з президентом Володимиром Зеленським. Вона тривала близько 50 хвилин.
- Після зустрічі Трамп повідомив, що він із Зеленським не обговорював припинення війни.
- Попередня зустріч Зеленського і Трампа могла відбутися під час саміту G7 у середині червня, проте президент Штатів передчасно залишив захід через загострення ситуації на Близькому Сході.