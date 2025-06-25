Зеленский о встрече с Трампом в Гааге: обсудили ПВО, дроны и ситуацию на фронте

Президент Украины озвучил детали разговора с Трампом, который состоялся на полях саммита НАТО 25 июня

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о хорошей встрече с лидером США Дональдом Трампом в Гааге 25 июня. Об этом он написал на официальной странице в Telegram.

Зеленский поздравил Трампа с успешной операцией США на Ближнем Востоке, отметив, что действия американской стороны ослабили не только ядерную программу Ирана, но и его возможности по производству дронов.

Президенты также обсудили противовоздушную оборону – прежде всего закупку американских систем ПВО для прикрытия украинских городов.

"Украина готова это оборудование купить и поддержать американских производителей вооружения. Европа может помочь. Также говорили о возможном сопроизводстве дронов. Можем усилить друг друга", – отметил Зеленский.

Украинский лидер также проинформировал Трампа о результатах встреч технических команд в Стамбуле и последних обменах пленными и телами погибших.

По его словам, Россия передала Украине тела собственных военных – в настоящее время в Киеве проводятся экспертизы для установления их родственников.

Отдельно президенты обсудили ситуацию на фронте. Зеленский подчеркнул, что "Путин точно не побеждает" и представил фактические данные о реальной ситуации на земле.

"Спасибо за встречу и поддержку. Спасибо за действительно хорошие слова о наших людях. Будем работать дальше", – подытожил Зеленский.

25 июня в Гааге состоялась встреча Трампа с президентом Владимиром Зеленским. Она продолжалась около 50 минут.

После встречи Трамп сообщил, что он с Зеленским не обсуждал прекращение войны.

Предыдущая встреча Зеленского и Трампа могла состояться во время саммита G7 в середине июня, однако президент Штатов преждевременно покинул меру из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.