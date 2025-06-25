Зеленский встретился с европейскими лидерами и Рютте на полях саммита НАТО
Президент Владимир Зеленский провел встречу с лидерами стран формата E5 – Германии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает Офис президента.
Стороны обсудили важность укрепления воздушного щита Украины на фоне увеличения количества ударов, которые Россия наносит по мирным жителям. В первую очередь говорили о системах ПВО и перехватчиках иранских "шахедов".
Зеленский также сообщил, что Россия усиливает свои наступательные операции и не демонстрирует желание заканчивать войну.
"Именно поэтому необходимо работать по их энергетическому и банковскому секторам против теневого флота, вводить вторичные санкции", – сообщил президент.
Зеленский отметил важность того, что Украина может рассчитывать на Альянс и государства-члены НАТО.
"Благодарим вас за большую поддержку нашего народа, наших воинов, действительно героических людей. Противовоздушная оборона, учебные миссии с реактивными самолетами и новые пакеты помощи – спасибо", – сказал глава государства.
Марк Рютте отметил, что этот саммит дал четкий сигнал: обязательства НАТО перед Украиной сохраняются, это закреплено в декларации саммита.
"Вы можете рассчитывать на нас сейчас и в будущем, чтобы вы могли защитить себя, чтобы вы были сильнее за столом переговоров, чтобы вы могли сдерживать агрессию в будущем и на вашем прямом пути к НАТО", – подчеркнул генсек Альянса.
- 25 июня лидеры Украины и США провели встречу на полях саммита НАТО.
- Члены НАТО подтвердили свою дальнейшую поддержку Украине после саммита в Гааге 25 июня. Также они обязались увеличить расходы по обороне Альянса к 2035 году на фоне угрозы со стороны России.
- 25 июня в Гааге состоялась встреча Трампа с президентом Владимиром Зеленским. Она длилась около 50 минут.
- Зеленский сообщил, что во время разговора с Трампом они обсудили ПВО, дроны и ситуацию на фронте.