Зеленский встретился с европейскими лидерами и Рютте на полях саммита НАТО

Встреча (Фото: president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский провел встречу с лидерами стран формата E5 – Германии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает Офис президента.

Стороны обсудили важность укрепления воздушного щита Украины на фоне увеличения количества ударов, которые Россия наносит по мирным жителям. В первую очередь говорили о системах ПВО и перехватчиках иранских "шахедов".

Зеленский также сообщил, что Россия усиливает свои наступательные операции и не демонстрирует желание заканчивать войну.

"Именно поэтому необходимо работать по их энергетическому и банковскому секторам против теневого флота, вводить вторичные санкции", – сообщил президент.

Зеленский отметил важность того, что Украина может рассчитывать на Альянс и государства-члены НАТО.

"Благодарим вас за большую поддержку нашего народа, наших воинов, действительно героических людей. Противовоздушная оборона, учебные миссии с реактивными самолетами и новые пакеты помощи – спасибо", – сказал глава государства.

Марк Рютте отметил, что этот саммит дал четкий сигнал: обязательства НАТО перед Украиной сохраняются, это закреплено в декларации саммита.

"Вы можете рассчитывать на нас сейчас и в будущем, чтобы вы могли защитить себя, чтобы вы были сильнее за столом переговоров, чтобы вы могли сдерживать агрессию в будущем и на вашем прямом пути к НАТО", – подчеркнул генсек Альянса.

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