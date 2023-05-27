Чим менше успіхів, тим вища зарозумілість: Міноборони висміяло "вимоги" Кремля
27.05.2023, 23:56
Олексій Резніков (Фото - EPA)
Чим менші військові успіхи Росії, тим безпідставнішими стають її вимоги. Ця обставина Міноборони відзначило у Twitter.
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Міноборони прокоментувало черговий "ультиматум" Кремля Україні, зауваживши, що чим більше розчарувань та невдач осягають Росію через її нездатність досягти заявлених цілей, тим менш обґрунтованими стають її вимоги до України.
"Коли Росія підписуватиме акт про свою капітуляцію, останньою вимогою Кремля, швидше за все, буде закриття на замок Міжнародного кримінального суду", – іронізують у міністерстві.
Раніше заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін в інтерв'ю російським пропагандистам озвучив "умови" для нібито припинення агресії Москви проти України. Він сказав, що Україна має "припинити бойові дії", капітулювати, відмовитись від західних озброєнь, євроатлантичної інтеграції, а також визнати окупацію частини українських територій.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у зв'язку з цим сказав, що "вимоги Росії" підтверджують юридичну та фактичну недієздатність російського керівництва.
- 17 лютого 2023 року президент Зеленський заявив, що Україна не піде ні на які компроміси з агресором і немає жодної альтернативи повному витісненню російських військ із території країни.
- Переговори про мир в Україні стануть можливі тоді, коли Росія, яка "обрала війну", зазнає поразки, заявив президент Франції Макрон.
- Глава МЗС Кулеба заявив, що Росія має піти з кожного квадратного метра української території, українці приймуть світ лише у разі виходу на кордони 1991 року.
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