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Чим менше успіхів, тим вища зарозумілість: Міноборони висміяло "вимоги" Кремля

Этот материал также доступен на русском
27.05.2023, 23:56
Чим менше успіхів, тим вища зарозумілість: Міноборони висміяло
Олексій Резніков (Фото - EPA)

Чим менші військові успіхи Росії, тим безпідставнішими стають її вимоги. Ця обставина Міноборони відзначило у Twitter.

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Міноборони прокоментувало черговий "ультиматум" Кремля Україні, зауваживши, що чим більше розчарувань та невдач осягають Росію через її нездатність досягти заявлених цілей, тим менш обґрунтованими стають її вимоги до України.

"Коли Росія підписуватиме акт про свою капітуляцію, останньою вимогою Кремля, швидше за все, буде закриття на замок Міжнародного кримінального суду", – іронізують у міністерстві.

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Раніше заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін в інтерв'ю російським пропагандистам озвучив "умови" для нібито припинення агресії Москви проти України. Він сказав, що Україна має "припинити бойові дії", капітулювати, відмовитись від західних озброєнь, євроатлантичної інтеграції, а також визнати окупацію частини українських територій.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у зв'язку з цим сказав, що "вимоги Росії" підтверджують юридичну та фактичну недієздатність російського керівництва.
Сергій Бережний
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війнаміноборониультиматум кремляпропаганда росії
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