Чем меньше успехов, тем выше самомнение: Минобороны высмеяло "требования" Кремля
27.05.2023, 23:56
Алексей Резников (Фото - EPA)
Чем меньше военные успехи России, тем безосновательней становятся ее требования. Это обстоятельство Минобороны отметило в Twitter.
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Минобороны прокомментировало очередной "ультиматум" Кремля Украине, заметив, что чем больше разочарований и неудач постигают Россию из-за ее неспособности достичь заявленных целей, тем менее обоснованными становятся ее требования к Украине.
"Когда Россия будет подписывать акт о своей капитуляции, последним требованием Кремля, скорее всего, будет закрыть на замок Международный уголовный суд", – иронизируют в министерстве.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью российским пропагандистам озвучил "условия" для якобы прекращения агрессии Москвы против Украины. Он сказал, что Украина должна "прекратить боевые действия", капитулировать, отказаться от западных вооружений, евроатлантической интеграции, а также признать оккупацию части украинских территорий.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в связи с этим сказал, что "требования России" подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства.
- 17 февраля 2023 года президент Зеленский заявил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с агрессором и нет никакой альтернативы полному вытеснению российских войск с территории страны.
- Переговоры о мире в Украине станут возможны тогда, когда Россия, "выбравшая войну", потерпит поражение, заявил президент Франции Макрон.
- Глава МИД Кулеба заявил, что Россия должна уйти с каждого квадратного метра украинской территории, украинцы примут мир только в случае выхода на границы 1991 года.
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