UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Чем меньше успехов, тем выше самомнение: Минобороны высмеяло "требования" Кремля

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2023, 23:56
Чем меньше успехов, тем выше самомнение: Минобороны высмеяло
Алексей Резников (Фото - EPA)

Чем меньше военные успехи России, тем безосновательней становятся ее требования. Это обстоятельство Минобороны отметило в Twitter.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

   

Минобороны прокомментировало очередной "ультиматум" Кремля Украине, заметив, что чем больше разочарований и неудач постигают Россию из-за ее неспособности достичь заявленных целей, тем менее обоснованными становятся ее требования к Украине.

"Когда Россия будет подписывать акт о своей капитуляции, последним требованием Кремля, скорее всего, будет закрыть на замок Международный уголовный суд", – иронизируют в министерстве.

Фото – скриншот
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью российским пропагандистам озвучил "условия" для якобы прекращения агрессии Москвы против Украины. Он сказал, что Украина должна "прекратить боевые действия", капитулировать, отказаться от западных вооружений, евроатлантической интеграции, а также признать оккупацию части украинских территорий. 
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в связи с этим сказал, что "требования России" подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства.  
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаминобороныпропаганда россииультиматум Кремля
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 