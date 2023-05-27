Чем меньше успехов, тем выше самомнение: Минобороны высмеяло "требования" Кремля

Чем меньше военные успехи России, тем безосновательней становятся ее требования. Это обстоятельство Минобороны отметило в Twitter.

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Минобороны прокомментировало очередной "ультиматум" Кремля Украине, заметив, что чем больше разочарований и неудач постигают Россию из-за ее неспособности достичь заявленных целей, тем менее обоснованными становятся ее требования к Украине.

"Когда Россия будет подписывать акт о своей капитуляции, последним требованием Кремля, скорее всего, будет закрыть на замок Международный уголовный суд", – иронизируют в министерстве.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью российским пропагандистам озвучил "условия" для якобы прекращения агрессии Москвы против Украины. Он сказал, что Украина должна "прекратить боевые действия", капитулировать, отказаться от западных вооружений, евроатлантической интеграции, а также признать оккупацию части украинских территорий.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в связи с этим сказал, что "требования России" подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства.

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