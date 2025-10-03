Через російський удар знеструмило Дружківку, Костянтинівку та частину Краматорська
Ввечері 3 жовтня частина Донеччини була знеструмлена через російські обстріли, повідомив глава обладміністрації Вадим Філашкін.
"Зокрема, без світла залишилися вся Дружківка й Костянтинівка і деякі райони Краматорська", – написав чиновник.
Він зазначив, що окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати критичну інфраструктуру, й цього дня мішенню РФ стала енергетика.
Філашкін додав, що органи влади та відповідальні служби залишаються на місцях і продовжують працювати.
"Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання", – зазначив керівник ОВА о 20:10.
- У ніч проти 3 жовтня Росія влаштувала масовану ракетно-дронову атаку, запустивши по Україні 381 дрон і 35 ракет. Станом на 10:00 протиповітряною обороною було збито або подавлено 320 повітряних цілей: 303 дрони, 12 ракет "Іскандер-К", п’ять Х-59/69.
- Основним напрямком удару були об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектора) у Харківській та Полтавській областях.
- Також окупанти завдали ударів по Шосткинській громаді. Пошкоджено об'єкти енергетики – місто і 38 населених пунктів громади залишилися без електроенергії.
