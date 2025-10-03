Через російський удар знеструмило Дружківку, Костянтинівку та частину Краматорська

Фахівці відновлять електропостачання у частині Донецької області щойно дозволить безпекова ситуація, заявили в ОВА

Ілюстративне фото: Depositphotos

Ввечері 3 жовтня частина Донеччини була знеструмлена через російські обстріли, повідомив глава обладміністрації Вадим Філашкін.

"Зокрема, без світла залишилися вся Дружківка й Костянтинівка і деякі райони Краматорська", – написав чиновник.

Він зазначив, що окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати критичну інфраструктуру, й цього дня мішенню РФ стала енергетика.

Філашкін додав, що органи влади та відповідальні служби залишаються на місцях і продовжують працювати.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання", – зазначив керівник ОВА о 20:10.