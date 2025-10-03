Из-за российского удара обесточены Дружковка, Константиновка и часть Краматорска
Вечером 3 октября часть Донецкой области была обесточена из-за российских обстрелов, сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.
"В частности, без света остались вся Дружковка и Константиновка, и некоторые районы Краматорска", – написал чиновник.
Он отметил, что оккупанты продолжают целенаправленно атаковать критическую инфраструктуру, и в этот день мишенью РФ стала энергетика.
Филашкин добавил, что органы власти и ответственные службы остаются на местах и продолжают работать.
"Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты немедленно восстановят электроснабжение", – отметил руководитель ОВА в 20:10.
- В ночь на 3 октября Россия устроила массированную ракетно-дроновою атаку, запустив по Украине 381 дрон и 35 ракет. По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной было сбито или подавлено 320 воздушных целей: 303 дрона, 12 ракет "Искандер-К", пять Х-59/69.
- Основным направлением удара были объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях.
- Также оккупанты нанесли удары по Шосткинской общине. Повреждены объекты энергетики – город и 38 населенных пунктов общины остались без электроэнергии.
