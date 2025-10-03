Из-за российского удара обесточены Дружковка, Константиновка и часть Краматорска

Специалисты восстановят электроснабжение в части Донецкой области как только позволит ситуация с безопасностью, заявили в ОВА

Иллюстративное фото: Depositphotos

Вечером 3 октября часть Донецкой области была обесточена из-за российских обстрелов, сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

"В частности, без света остались вся Дружковка и Константиновка, и некоторые районы Краматорска", – написал чиновник.

Он отметил, что оккупанты продолжают целенаправленно атаковать критическую инфраструктуру, и в этот день мишенью РФ стала энергетика.

Филашкин добавил, что органы власти и ответственные службы остаются на местах и продолжают работать.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты немедленно восстановят электроснабжение", – отметил руководитель ОВА в 20:10.