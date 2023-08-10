Четверо поплічників Медведчука готували переворот в Україні. Вони вже у в'язниці – СБУ

Тюремні строки отримали чотири поплічники колишнього лідера забороненої прокремлівської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, які готували насильницьке захоплення влади в Україні. Про це повідомляє СБУ.

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Як зазначається, поплічники Медведчука, які готували державний переворот в Україні, отримали тюремні строки на підставі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки.

Повідомляється, що серед засуджених – громадянин Росії, військовий розвідник, який був на прямому зв'язку з представниками адміністрації президента Росії та спецслужб країни-агресора.

Злочинці планували "синхронізувати" державний переворот із початком повномасштабного вторгнення до РФ, щоб допомогти Росії у швидкій окупації України.

За даними слідства, вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах.

Ці прокремлівські центри мали ініціювати проведення так званих "національних зборів" у Києві, де планувалося затвердити резолюцію щодо усунення від влади вищого військово-політичного керівництва України.

У разі відмови зловмисники планували перейти до "силового сценарію". Для цього вони формували власне "бойове крило", до якого намагалися залучити 500 озброєних осіб. Для пошуку кандидатів вони використали власні зв'язки серед прихильників РФ.

Суд визнав зловмисників винними у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, і засудив росіянина до десяти років ув'язнення, організатора злочину – до семи років, двох його спільників – кожного до п'яти років ув'язнення.

12 квітня 2023 року СБУ затримала у Хмельницькому "пропагандиста Медведчука".

4 серпня СБУ затримала соратника підозрюваного у держзраді екснардепа Іллі Ківи. Затриманого звинувачують у наведенні російських РСЗВ "Град" на позиції ЗСУ під Донецьком.

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