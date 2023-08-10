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Четверо приспешников Медведчука готовили переворот в Украине. Они уже в тюрьме – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 10:57
Четверо приспешников Медведчука готовили переворот в Украине. Они уже в тюрьме – СБУ - Фото
Фото: СБУ

Тюремные сроки получили четыре приспешника бывшего лидера запрещенной прокремлевской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, которые готовили насильственный захват власти в Украине. Об этом сообщает СБУ.

Как отмечается, приспешники Медведчука, готовившие государственный переворот в Украине, получили тюремные сроки на основании доказательной базы, которую собрала Служба безопасности.

Сообщается, что среди осужденных – гражданин России, военный разведчик, который был на прямой связи с представителями администрации президента России и спецслужб страны-агрессора.

Преступники планировали "синхронизировать" государственный переворот с началом полномасштабного вторжения в РФ, чтобы помочь России в скорейшей оккупации Украины.

По данным следствия, они хотели захватить власть через подконтрольные общественные организации в Киеве и других регионах.

Эти прокремлевские центры должны были инициировать проведение так называемого "национального собрания" в Киеве, где планировалось утвердить резолюцию относительно отстранения от власти высшего военно-политического руководства Украины.

В случае отказа злоумышленники планировали перейти к "силовому сценарию". Для этого они формировали собственное "боевое крыло", к которому пытались привлечь 500 вооруженных людей. Для поиска кандидатов они использовали собственные связи среди приверженцев РФ.

Суд признал злоумышленников виновными в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя либо на захват государственной власти, и приговорил россиянина к десяти годам заключения, организатора преступления – к семи годам, двух его сообщников – каждого к пяти годам заключения.

  • 12 апреля 2023 года СБУ задержала в Хмельницком "пропагандиста Медведчука".
  • 4 августа СБУ задержала  соратника подозреваемого в госизмене экс-нардепа Ильи Кивы. Задержанного обвиняют в наведении российских РСЗО "Град" на позиции ВСУ под Донецком.

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Наталья Медведева
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