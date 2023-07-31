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Члени партії Орбана бойкотували засідання парламенту з ратифікації заявки Швеції до НАТО

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31.07.2023, 16:40
Члени партії Орбана бойкотували засідання парламенту з ратифікації заявки Швеції до НАТО - Фото
Віктор Орбан (Фото - EPA)

Депутати правлячої партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана бойкотували засідання парламенту щодо ратифікації заявки Швеції до НАТО. Про це повідомляє Bloomberg.

Сесію парламенту Угорщини було перервано 31 липня через те, що члени правлячої партії, у яких більшість у дві третини в палаті, не з'явилися на засідання.

Як зазначається, позачергове засідання парламенту для ратифікації вступу Швеції до НАТО скликали опозиційні партії.

Минулого тижня міністр кабінету міністрів Угорщини Гергелі Гуляс заявив, що парламент може схвалити включення Швеції до НАТО восени.

Угорщина та Туреччина є єдиними двома членами НАТО, які ще не ратифікували приєднання Швеції до оборонного альянсу. 

Туреччина вже зняла свої заперечення, а уряд Орбана, який обрушився на Швецію за її критику Угорщини, заявив, що парламент ратифікує заявку НАТО, як тільки це зробить Туреччина. Офіційні особи не пояснили, чому Будапешт пов'язав свій розклад із розкладом Анкари.

  • 28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати членами Альянсу.
  • 4 квітня 2023 року Фінляндія вступила до НАТО.
  • 10 липня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган погодився передати протокол про прийняття Швеції до НАТО на ратифікацію до парламенту і сприятиме його схваленню.

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Наталія Медведєва
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