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Члены партии Орбана бойкотировали заседание парламента по ратификации заявки Швеции в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 16:40
Члены партии Орбана бойкотировали заседание парламента по ратификации заявки Швеции в НАТО - Фото
Виктор Орбан (Фото - EPA)

Депутаты правящей партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана бойкотировали заседание парламента по ратификации заявки Швеции в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

Сессия парламента Венгрии была прервана 31 июля из-за того, что члены правящей партии, обладающие большинством в две трети в палате, не явились на заседание.

Как отмечается, внеочередное заседание парламента для ратификации вступления Швеции в НАТО созвали оппозиционные партии.

На прошлой неделе министр кабинета министров Венгрии Гергели Гуляс заявил, что парламент может одобрить включение Швеции в НАТО осенью.

Венгрия и Турция — единственные два члена НАТО, которые еще не ратифицировали присоединение Швеции к оборонному альянсу. 

Турция уже сняла свои возражения, а правительство Орбана, которое обрушилось на Швецию за ее критику Венгрии, заявило, что парламент ратифицирует заявку НАТО, как только это сделает Турция. Официальные лица не пояснили, почему Будапешт связал свое расписание с расписанием Анкары.

  • 28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать членами Альянса.
  • 4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО.
  • 10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и будет способствовать его одобрению.

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Наталья Медведева
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швецияВенгриянатовиктор орбан
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