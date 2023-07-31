Члены партии Орбана бойкотировали заседание парламента по ратификации заявки Швеции в НАТО

Депутаты правящей партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана бойкотировали заседание парламента по ратификации заявки Швеции в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

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Сессия парламента Венгрии была прервана 31 июля из-за того, что члены правящей партии, обладающие большинством в две трети в палате, не явились на заседание.

Как отмечается, внеочередное заседание парламента для ратификации вступления Швеции в НАТО созвали оппозиционные партии.

На прошлой неделе министр кабинета министров Венгрии Гергели Гуляс заявил, что парламент может одобрить включение Швеции в НАТО осенью.

Венгрия и Турция — единственные два члена НАТО, которые еще не ратифицировали присоединение Швеции к оборонному альянсу.

Турция уже сняла свои возражения, а правительство Орбана, которое обрушилось на Швецию за ее критику Венгрии, заявило, что парламент ратифицирует заявку НАТО, как только это сделает Турция. Официальные лица не пояснили, почему Будапешт связал свое расписание с расписанием Анкары.

28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать членами Альянса.

4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО.

10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и будет способствовать его одобрению.

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