Авдіївка. Голова ВЦА: Третьої хвилі атак ще немає, але росіяни штурмують, здебільшого піхотою

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Еспресо TV заявив, що третьої хвилі атак окупантів на місто ще немає, але росіяни штурмують, здебільшого без застосування бронетехніки.

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"Третьої хвилі ворожих атак ще немає, чекаємо її. Але противник лізе, штурмує піхотою, здебільшого без застосування броньованої техніки", – сказав він.

За його словами, російські загарбники "тримають постійну напругу": відбуваються десятки обстрілів громади, сотні обстрілів позицій навколо міста, десятки штурмових дій як на півдні, так і півночі від Авдіївки.

Також з поліпшенням погодних умов відновилися й не вщухають стрілецькі бої.

Барабаш додав, що окупаційні війська "б'ють зі всього, що мають у наявності" – ствольна та реактивна артилерія, міномети. Ворожа авіація завдає ударів КАБами.

"За 1 листопада прилетіло 6 КАБів на територію громади, а на позиції ще більше", – наголосив очільник Авдіївської ВЦА.

Сьогодні Зеленський повідомив, що російські окупанти намагалися наступати у напрямку Вугледара. Українські воїни відбили штурм росіян, ворог зазнав тяжких втрат — десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених.

За минулу добу на Таврійському напрямку Сили оборони збили ще один штурмовик росіян Су-25. Це вже шостий за місяць.

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