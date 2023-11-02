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Авдіївка. Голова ВЦА: Третьої хвилі атак ще немає, але росіяни штурмують, здебільшого піхотою

Этот материал также доступен на русском
02.11.2023, 18:38
Авдіївка. Голова ВЦА: Третьої хвилі атак ще немає, але росіяни штурмують, здебільшого піхотою - Фото
Авдіївка (Фото: ЕРА, Andre Luis Alves)

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Еспресо TV заявив, що третьої хвилі атак окупантів на місто ще немає, але росіяни штурмують, здебільшого без застосування бронетехніки.

"Третьої хвилі ворожих атак ще немає, чекаємо її. Але противник лізе, штурмує піхотою, здебільшого без застосування броньованої техніки", – сказав він.

За його словами, російські загарбники "тримають постійну напругу": відбуваються десятки обстрілів громади, сотні обстрілів позицій навколо міста, десятки штурмових дій як на півдні, так і півночі від Авдіївки.

Також з поліпшенням погодних умов відновилися й не вщухають стрілецькі бої.

Барабаш додав, що окупаційні війська "б'ють зі всього, що мають у наявності" – ствольна та реактивна артилерія, міномети. Ворожа авіація завдає ударів КАБами.

"За 1 листопада прилетіло 6 КАБів на територію громади, а на позиції ще більше", – наголосив очільник Авдіївської ВЦА.

  • Сьогодні Зеленський повідомив, що російські окупанти намагалися наступати у напрямку Вугледара. Українські воїни відбили штурм росіян, ворог зазнав тяжких втрат — десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених.
  • За минулу добу на Таврійському напрямку Сили оборони збили ще один штурмовик росіян Су-25. Це вже шостий за місяць.

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Мілана Головань
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