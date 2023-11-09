Генштаб: Жорстокі бої навколо Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, на півдні Росія не наступала

Протягом минулої доби російські окупанти наступали в районі Бахмута, там велися запеклі бої; на півдні Росія не наступала, Сили оборони продовжують виснажувати ворога вздовж всієї лінії фронту. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Військові повідомили, що за добу відбулося 78 бойових зіткнень, із них 30 – навколо Бахмута. На тому напрямку росіяни наступали в районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки й Андріївки Донецької області. Своєю чергою, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

У районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області українські військові відбили понад 10 атак ворога.

В районах Мар’їнки та Новомихайлівки окупанти безуспішно наступали, Сили оборони відбили понад 20 атак.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, успіху не мав. Українські бійці відбили шість атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області, без успіху. Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три – по зенітно-ракетних комплексах росіян. Ракетники й артилеристи уразили вісім артилерійських засобів, три склади боєприпасів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, три станції радіоелектронної боротьби та ще по одну важливу ціль противника. Бойовий нардеп Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, вони не зможуть розвивати успіх далі.

Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку. Дивіться також: Оборона Авдіївки. Розгром бронеколони росіян, уцілілих засипали касетами: відео з дрона

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