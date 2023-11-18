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РФ заморозила обмін полоненими, щоб розхитати суспільство в Україні – координаційний штаб

Этот материал также доступен на русском
18.11.2023, 07:24
РФ заморозила обмін полоненими, щоб розхитати суспільство в Україні – координаційний штаб - Фото
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в інтерв'ю російському виданню Настоящее время розповів, що Росія фактично заморозила обмін військовополоненими, імовірно, намагаючись таким чином розхитати українське суспільство.

"Росія намагається розхитати українське суспільство, намагається переконати рідних військовополонених у тому, що обміни не відбуваються через перешкоди з українського боку. Закликає до якихось масових акцій. І в такий спосіб вони використовують військовополонених як ще один важіль впливу на українців", – сказав Яценко.

За його словами, останній обмін військовополоненими між Росією та Україною відбувався у серпні – тоді додому повернулися 22 українські бійці.

Яценко зазначив, що в України багато російських військовополонених, і вона готова їх обмінювати: "Наші місця утримання заповнюються, і нам зовсім не потрібно тримати цих російських військовополонених. Ми б з радістю обміняли їх хоч завтра на наших захисників".

  • За даними ГУР, після операції з перегоном в Україну російського вертольота Мі-8 кількість росіян, які бажають здатися в полон у рамках проєкту "Хочу жить", зросла на 70%.
  • 17 жовтня у "Хочу жить" повідомили, що на стадії завершення перебуває вже понад 1000 операцій із добровільної здачі в полон російських окупантів.
  • У ГУР розповіли про випадки повторного потрапляння в полон росіян після обміну.

Читайте також: У російському полоні перебувають 4337 українських військових та цивільних — підрахунок уряду

Мілана Головань
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