РФ заморозила обмін полоненими, щоб розхитати суспільство в Україні – координаційний штаб

Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в інтерв'ю російському виданню Настоящее время розповів, що Росія фактично заморозила обмін військовополоненими, імовірно, намагаючись таким чином розхитати українське суспільство.

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"Росія намагається розхитати українське суспільство, намагається переконати рідних військовополонених у тому, що обміни не відбуваються через перешкоди з українського боку. Закликає до якихось масових акцій. І в такий спосіб вони використовують військовополонених як ще один важіль впливу на українців", – сказав Яценко.

За його словами, останній обмін військовополоненими між Росією та Україною відбувався у серпні – тоді додому повернулися 22 українські бійці.

Яценко зазначив, що в України багато російських військовополонених, і вона готова їх обмінювати: "Наші місця утримання заповнюються, і нам зовсім не потрібно тримати цих російських військовополонених. Ми б з радістю обміняли їх хоч завтра на наших захисників".

За даними ГУР, після операції з перегоном в Україну російського вертольота Мі-8 кількість росіян, які бажають здатися в полон у рамках проєкту "Хочу жить", зросла на 70%.

17 жовтня у "Хочу жить" повідомили, що на стадії завершення перебуває вже понад 1000 операцій із добровільної здачі в полон російських окупантів.

У ГУР розповіли про випадки повторного потрапляння в полон росіян після обміну.

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