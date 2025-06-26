Чотири офіцери організували службу призову "мертвих душ" та заробили понад 7 млн грн

Командир батальйону та три його підлеглі заробили 7,7 млн грн на "призові" десятків вигаданих солдатів

Підозрювані (Фото: ОГП)

Чотири офіцери однієї з військових частин організували "службу мертвих душ", за що отримали підозру від Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Підозри отримали колишній командир окремого батальйону радіоелектронної боротьби, його заступник, заступник командира частини з логістики та командир роти.

За даними слідства, вони оформлювали фіктивний призов громадян на службу та отримували за них виплати та інше забезпечення. Загалом було "призвано" 60 фіктивних військовослужбовців, за що було нараховано з держбюджету понад 7,7 млн грн.

Також на "військових" виділяли продукти, які фігуранти справи продали.

Усіх чотирьох підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Фото: ОГП

Фото: ОГП