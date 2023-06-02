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Данілов відповів на випад Бужанського на ТБ: Недобиткам "російського світу" не місце в Україні

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 14:20
Данілов відповів на випад Бужанського на ТБ: Недобиткам
Олексій Данілов (Фото: РНБО)

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відреагував на скандал із нардепом Максимом Бужанським від партії Слуга народу, який в ефірі телеканалу Київ 24 відмовився говорити українською мовою і не відповів на гасло "Слава Україні". Свою думку з цього приводу Данілов висловив у Twitter.

"Недобиткам т.зв. "російського світу", які вважають, що в українських ефірах мають право розмовляти на "русскам", не місце не лише на телебаченні, але і в політиці, і в Україні. Вся проросійська сволота, яка 30 років ґвалтувала і зраджувала країну, має і буде під корінь зачищена і викинута звідусіль як токсичний московський непотріб", – написав секретар РНБО.

  • 1 травня 2023 року Бужанський в ефірі телеканалу Київ 24 словесно "напав" на ведучого, який попросив його перейти з російської на українську мову. Він також відмовився відповідати на гасло "Слава Україні".

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Наталія Медведєва
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