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Данилов ответил на выпад Бужанского на ТВ: Недобиткам "русского мира" не место в Украине

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 14:20
Данилов ответил на выпад Бужанского на ТВ: Недобиткам
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на скандал с нардепом Максимом Бужанским от партии Слуга народа, который в эфире телеканала Киев 24 отказался говорить по-украински и не ответил на лозунг "Слава Украине". Свое мнение по этому поводу Данилов выразил в Twitter.

"Недобиткам т.н. "русского мира", считающего, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на "русскам", не место не только на телевидении, но и в политике, и в Украине. Вся пророссийская сволочь, которая 30 лет насиловала и предавала страну, должна и будет под корень зачищена и выброшена отовсюду как токсичный московский хлам", – написал секретарь СНБО.

  • 1 мая 2023 года Бужанский в эфире телеканала Киев 24 словесно "напал" на ведущего, попросившего его перейти с русского на украинский язык. Он также отказался отвечать на лозунг "Слава Украине".

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Наталья Медведева
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русский мирАлексей ДаниловМаксим Бужанский
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