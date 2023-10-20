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Данілов вважає, що війна в Ізраїлі – не остання, яка сколихне світ найближчим часом

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 12:30
Данілов вважає, що війна в Ізраїлі – не остання, яка сколихне світ найближчим часом - Фото
Олексій Данілов (Фото: Facebook секретаря РНБО)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив в ефірі національного телемарафону, що перехід від очікування Третьої світової війни майже закінчився, а конфлікт в Ізраїлі "далеко не останній, який сколихне світ найближчим часом".

"Я впевнений, що це не остання війна, яку найближчим часом будемо з вами спостерігати. Світ прийшов у великий рух. Сьогодні можна стверджувати, що перехід від очікування Третьої світової майже закінчився", – сказав Данілов.

На думку Данілова, світові лідери розуміють цей процес, тому зараз найголовніше "поставити крапку, щоб війна не розповзлася".

Секретар РНБО додав, що де-факто Третя світова почалася з вторгнення Росії на територію Грузії у 2008 році.

"Третя світова війна почалася у 2008 році, коли РФ напала на Грузію, забрала частину території. Потім була ситуація лютого 2014 року. Просто вона (Третя світова, – Ред.) знаходилася у такому прихолодженому стані. Зараз перейшла в активну, гарячу фазу", – висловився Данілов.

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Мілана Головань
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