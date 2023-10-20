Данілов вважає, що війна в Ізраїлі – не остання, яка сколихне світ найближчим часом

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив в ефірі національного телемарафону, що перехід від очікування Третьої світової війни майже закінчився, а конфлікт в Ізраїлі "далеко не останній, який сколихне світ найближчим часом".

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"Я впевнений, що це не остання війна, яку найближчим часом будемо з вами спостерігати. Світ прийшов у великий рух. Сьогодні можна стверджувати, що перехід від очікування Третьої світової майже закінчився", – сказав Данілов.

На думку Данілова, світові лідери розуміють цей процес, тому зараз найголовніше "поставити крапку, щоб війна не розповзлася".

Секретар РНБО додав, що де-факто Третя світова почалася з вторгнення Росії на територію Грузії у 2008 році.

"Третя світова війна почалася у 2008 році, коли РФ напала на Грузію, забрала частину території. Потім була ситуація лютого 2014 року. Просто вона (Третя світова, – Ред.) знаходилася у такому прихолодженому стані. Зараз перейшла в активну, гарячу фазу", – висловився Данілов.

Західні лідери, зокрема президент США Джо Байден та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, заявили, що Росія та ХАМАС прагнуть знищити "сусідню демократію".

Президент Володимир Зеленський на початку року заявив, що Україна не допустить повномасштабної Третьої світової.

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