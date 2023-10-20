Данілов вважає, що війна в Ізраїлі – не остання, яка сколихне світ найближчим часом
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив в ефірі національного телемарафону, що перехід від очікування Третьої світової війни майже закінчився, а конфлікт в Ізраїлі "далеко не останній, який сколихне світ найближчим часом".
"Я впевнений, що це не остання війна, яку найближчим часом будемо з вами спостерігати. Світ прийшов у великий рух. Сьогодні можна стверджувати, що перехід від очікування Третьої світової майже закінчився", – сказав Данілов.
На думку Данілова, світові лідери розуміють цей процес, тому зараз найголовніше "поставити крапку, щоб війна не розповзлася".
Секретар РНБО додав, що де-факто Третя світова почалася з вторгнення Росії на територію Грузії у 2008 році.
"Третя світова війна почалася у 2008 році, коли РФ напала на Грузію, забрала частину території. Потім була ситуація лютого 2014 року. Просто вона (Третя світова, – Ред.) знаходилася у такому прихолодженому стані. Зараз перейшла в активну, гарячу фазу", – висловився Данілов.
- Західні лідери, зокрема президент США Джо Байден та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, заявили, що Росія та ХАМАС прагнуть знищити "сусідню демократію".
- Президент Володимир Зеленський на початку року заявив, що Україна не допустить повномасштабної Третьої світової.
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