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США провели хімічний вибух у день відмови РФ від договору про заборону ядерних випробувань

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 10:00
США провели хімічний вибух у день відмови РФ від договору про заборону ядерних випробувань - Фото
Фото: NNSA

США після рішення Росії 18 жовтня щодо відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань провели підземний хімічний вибух на полігоні у Неваді. Про це йдеться у пресрелізі Національного управління з ядерної безпеки США (NNSA).

У пресслужбі зазначено, що експеримент проводився з метою "покращення здатності Сполучених Штатів виявляти ядерні вибухи малої потужності по всьому світу".

"Група під керівництвом NNSA провела підземний хімічний вибух на об'єкті національної безпеки Невади, щоб поліпшити здатність США виявляти ядерні вибухи малої потужності по всьому світу", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника адміністратора NNSA з оборонного ядерного нерозповсюдження Корі Хіндерштейна, такі експерименти просувають "зусилля США з розроблення нових технологій на підтримку цілей США щодо нерозповсюдження ядерної зброї".

Вимірювання вибухів проводилися за допомогою акселерометрів, сейсмометрів, інфразвукових, метеорологічних та електромагнітних датчиків, хімічних і радіоактивних пробовідбірників, додали в управлінні.

Того ж дня нелегітимна Держдума РФ схвалила закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Міністерство закордонних справ закликало світ відреагувати на чергові провокації з боку Москви.

ДОВІДКА. Москва регулярно вдається до погроз застосування ядерної  зброї кожного разу, коли зазнає чергової військової чи дипломатичної поразки. Рішення Держдуми РФ – черговий російський шантаж початком ядерної війни. Ці невиправдані погрози з боку країни-агресора спонукають інші держави розвивати власні ядерні програми, адже безпекові гарантії Москви за відмову України від свого ядерного потенціалу виявилися нічого не вартими.

Місце проведення експерименту (Фото: NNSA)
  • 4 жовтня Зеленський, посилаючись на прогнози української розвідки, заявив, що до кінця 2023 року Росія посилить ядерні погрози.
  • Пропагандистка РФ Симоньян закликала влаштувати ядерний вибух над Сибіром. Данілов відреагував – каже, що росіяни не знають, чим погрожувати Україні, а тому починають повертати ядерний шантаж.
  • За даними ГУР, Росія з літа готує ядерну зброю, але говорити про реальну загрозу зарано.

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Мілана Головань
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