Північна Корея погрожує США превентивним ядерним ударом. Кім Чен Ин зустрівся з Лавровим

Північна Корея пригрозила США превентивним ядерним ударом на тлі візиту міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова до Пхеньяна. Відповідну заяву опублікувала пропагандистська агенція KCNA.

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Режим КНДР згадав навчання США та Південної Кореї з бомбардувальниками B-52 та винищувачами F-35А.

"Період, коли право на превентивний удар було "монополією" США, вже добіг кінця. Тепер, коли США вчинили провокацію ядерної війни проти КНДР, КНДР піде на відповідний варіант", — сказано в заяві.

Зазначається, що Північна Корея "прийняла політику ядерної сили, яка дозволяла дотримуватися необхідних процедур дій у разі, якщо напад на державу із застосуванням ядерної зброї було вчинено або він наближався, а потім конкретизувала це в конституції".

Одночасно диктатор КНДР Кім Чен Ин зустрівся в Пхеньяні з главою МЗС РФ Лавровим і згадав зустріч з російським "колегою" Володимиром Путіним, а також заявив про плани "виробити стабільний, далекоглядний і далекосяжний план стосунків КНДР—Росія".

13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.

Видання Bloomberg писало, що першу за чотири роки поїздку Кіма за межі Північної Кореї буде присвячено постачанню боєприпасів до Росії.

На думку військових аналітиків, таке передавання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.

За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним північнокорейський диктатор провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

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