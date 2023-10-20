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Северная Корея пригрозила США превентивным ядерным ударом. Ким встретился с Лавровым

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 09:34
Северная Корея пригрозила США превентивным ядерным ударом. Ким встретился с Лавровым - Фото
Ким Чен Ын и Сергей Лавров (Фото: EPA)

Северная Корея пригрозила США превентивным ядерным ударом на фоне визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян. Соответствующее заявление опубликовало пропагандистское агентство KCNA.

Режим КНДР упомянул учения США и Южной Кореи с бомбардировщиками B-52 и истребителями F-35А.

"Период, когда право на превентивный удар было "монополией" США, уже подошел к концу. Теперь, когда США совершили провокацию ядерной войны против КНДР, КНДР пойдет на соответствующий вариант", — сказано в заявлении.

Отмечается, что Северная Корея "приняла политику ядерной силы, которая позволяла соблюдать необходимые процедуры действий в случае, если нападение на государство с применением ядерного оружия было совершено или приближалось, а затем конкретизировала это в конституции".

Одновременно диктатор КНДР Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с главой МИД РФ Лавровым и упомянул встречу с российским "коллегой" Владимиром Путиным, а также заявил о планах "выработать стабильный, дальновидный и далекоидущий план отношений КНДР—Россия". 

13 октября представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.

  • Издание Bloomberg писало, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.
  • По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.
  • По данным Yonhap, после встречи с Путиным северокорейский диктатор провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".

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Дмитрий Гриниченко
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