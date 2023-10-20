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США провели химический взрыв в день отказа РФ от договора о запрещении ядерных испытаний

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 10:00
США провели химический взрыв в день отказа РФ от договора о запрещении ядерных испытаний - Фото
Фото: NNSA

США после решения России 18 октября об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний провели подземный химический взрыв на полигоне в Неваде. Об этом говорится в пресс-релизе Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA).

В пресс-службе указано, что эксперимент проводился с целью "улучшения способности Соединенных Штатов выявлять ядерные взрывы малой мощности по всему миру".

"Группа под руководством NNSA провела подземный химический взрыв на объекте национальной безопасности Невады, чтобы улучшить способность США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру", – говорится в сообщении.

По словам заместителя администратора NNSA по оборонному ядерному нераспространению Кори Хиндерштейна, такие эксперименты продвигают "усилия США по разработке новых технологий в поддержку целей США о нераспространении ядерного оружия".

Измерения взрывов осуществлялись с помощью акселерометров, сейсмометров, инфразвуковых, метеорологических и электромагнитных датчиков, химических и радиоактивных пробоотборников, добавили в управлении.

В тот же день нелегитимная Госдума РФ одобрила закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Министерство иностранных дел призвало мир отреагировать на очередные провокации со стороны Москвы.

СПРАВКА. Москва регулярно прибегает к угрозам применения ядерного оружия всякий раз, когда терпит очередное военное или дипломатическое поражение. Решение Госдумы РФ – еще один российский шантаж началом ядерной войны. Эти неоправданные угрозы со стороны страны-агрессора побуждают другие государства развивать собственные ядерные программы, ведь гарантии безопасности Москвы за отказ Украины от своего ядерного потенциала оказались ничего не стоящими.

Место проведения эксперимента (Фото: NNSA)
  • 4 октября Зеленский, ссылаясь на прогнозы украинской разведки, заявил, что до конца 2023 года Россия усилит ядерные угрозы.
  • Пропагандистка РФ Симоньян призвала устроить ядерный взрыв над Сибирью. Данилов отреагировал – говорит, что россияне не знают, чем угрожать Украине, а потому начинают возвращать ядерный шантаж.
  • По данным ГУР, Россия с лета готовит ядерное оружие, но говорить о реальной угрозе рано.

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Милана Головань
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