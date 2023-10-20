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Данилов считает, что война в Израиле – не последняя, что всколыхнет мир в ближайшее время

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 12:30
Данилов считает, что война в Израиле – не последняя, что всколыхнет мир в ближайшее время - Фото
Алексей Данилов (Фото: Facebook секретаря СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона, что переход от ожидания Третьей мировой войны почти закончился, а конфликт в Израиле "далеко не последний, который всколыхнет мир в ближайшее время".

"Я уверен, что это не последняя война, которую в ближайшее время будем с вами наблюдать. Мир пришел в большое движение. Сегодня можно утверждать, что переход от ожидания Третьей мировой почти закончился", – сказал Данилов.

По мнению Данилова, мировые лидеры понимают этот процесс, поэтому сейчас самое главное "поставить точку, чтобы война не расползлась".

Секретарь СНБО добавил, что де-факто Третья мировая началась с вторжения России на территорию Грузии в 2008 году.

"Третья мировая война началась в 2008 году, когда РФ напала на Грузию, забрала часть территории. Затем последовала ситуация февраля 2014 года. Просто она (Третья мировая, – Ред.) находилась в таком охлажденном состоянии. Сейчас перешла в активную, горячую фазу", – выразился Данилов.

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Милана Головань
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войнаАлексей Даниловтретья мировая

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