Данилов считает, что война в Израиле – не последняя, что всколыхнет мир в ближайшее время
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона, что переход от ожидания Третьей мировой войны почти закончился, а конфликт в Израиле "далеко не последний, который всколыхнет мир в ближайшее время".
"Я уверен, что это не последняя война, которую в ближайшее время будем с вами наблюдать. Мир пришел в большое движение. Сегодня можно утверждать, что переход от ожидания Третьей мировой почти закончился", – сказал Данилов.
По мнению Данилова, мировые лидеры понимают этот процесс, поэтому сейчас самое главное "поставить точку, чтобы война не расползлась".
Секретарь СНБО добавил, что де-факто Третья мировая началась с вторжения России на территорию Грузии в 2008 году.
"Третья мировая война началась в 2008 году, когда РФ напала на Грузию, забрала часть территории. Затем последовала ситуация февраля 2014 года. Просто она (Третья мировая, – Ред.) находилась в таком охлажденном состоянии. Сейчас перешла в активную, горячую фазу", – выразился Данилов.
- Западные лидеры, в том числе президент США Джо Байден и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, заявили, что Россия и ХАМАС стремятся уничтожить "соседнюю демократию".
- Президент Владимир Зеленский в начале года заявил, что Украина не допустит полномасштабной Третьей мировой.
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