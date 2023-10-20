Данилов считает, что война в Израиле – не последняя, что всколыхнет мир в ближайшее время

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона, что переход от ожидания Третьей мировой войны почти закончился, а конфликт в Израиле "далеко не последний, который всколыхнет мир в ближайшее время".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я уверен, что это не последняя война, которую в ближайшее время будем с вами наблюдать. Мир пришел в большое движение. Сегодня можно утверждать, что переход от ожидания Третьей мировой почти закончился", – сказал Данилов.

По мнению Данилова, мировые лидеры понимают этот процесс, поэтому сейчас самое главное "поставить точку, чтобы война не расползлась".

Секретарь СНБО добавил, что де-факто Третья мировая началась с вторжения России на территорию Грузии в 2008 году.

"Третья мировая война началась в 2008 году, когда РФ напала на Грузию, забрала часть территории. Затем последовала ситуация февраля 2014 года. Просто она (Третья мировая, – Ред.) находилась в таком охлажденном состоянии. Сейчас перешла в активную, горячую фазу", – выразился Данилов.

Западные лидеры, в том числе президент США Джо Байден и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, заявили, что Россия и ХАМАС стремятся уничтожить "соседнюю демократию".

Президент Владимир Зеленский в начале года заявил, что Украина не допустит полномасштабной Третьей мировой.

Читайте также: США провели химический взрыв в день отказа РФ от договора о запрете ядерных испытаний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.