Defence News: США хочуть отримати зброю спрямованої енергії – лазер, від якого не ухилитися

Компанія Raytheon заявила, що планує поставити прототип такої зброї до 2026 року

Будівля Пентагону (Фото: ЕРА)

Військово-повітряні та військово-морські сили США звернулися до оборонної компанії Raytheon з проханням спроєктувати, побудувати та випробувати системи, які "підпалюватимуть" електронні компоненти противника за допомогою енергетичних вибухів. Про це повідомляє Defence News.

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Своєю чергою компанія відгукнулася на запит Пентагона, зазначивши, що планує поставити прототипи для програми передової електромагнітної нейтралізації та ураження спрямованою енергією у 2024-му і 2026 фінансових роках.

Прототипи цієї зброї будуть міцними та транспортабельними для використання на передовій проти "повітряних загроз", заявили в Raytheon.

Президент з передових технологій компанії Колін Вілан сказав, що некінетичні оборонні системи є "ключовою частиною національної оборонної стратегії США".

"Нові версії потужних мікрохвильових систем Raytheon – це економічно ефективні та надійні рішення, які працюють зі швидкістю світла, що дозволяє нашим бійцям захищатися від швидших й маневровніших загроз", – пояснив він.

Раніше компанія вже працювала над контрелектронною мікрохвильовою системою захисту повітряних баз збільшеного радіуса дії, відомою як CHIMERA, для ВПС США.

Водночас британський підрозділ компанія Raytheon оголосив на початку цього року, що встановить інший тип зброї спрямованої дії, високоенергетичний лазер, на бронемашину Wolfhound.

ДОВІДКА Зброя спрямованої енергії (DEW) завдає шкоди своїй цілі високо сфокусованою енергією без твердого снаряда. Йдеться про лазерний промінь, мікрохвилі, пучки частинок і звукові промені. Ця технологія може використовуватися, зокрема, проти живої сили, ракет, транспортних засобів та дронів. Цей вид озброєння існує, але перебуває на стадії тестування. Його перевага в тому, що лазерні промені поширюються зі швидкістю світла, тому нема потреби враховувати рух цілі при стрільбі на великій відстані. Отже, відхилитися від лазера після "пострілу" неможливо. Зброя спрямованої енергії (DEW) завдає шкоди своїй цілі високо сфокусованою енергією без твердого снаряда. Йдеться про лазерний промінь, мікрохвилі, пучки частинок і звукові промені. Ця технологія може використовуватися, зокрема, проти живої сили, ракет, транспортних засобів та дронів. Цей вид озброєння існує, але перебуває на стадії тестування. Його перевага в тому, що лазерні промені поширюються зі швидкістю світла, тому нема потреби враховувати рух цілі при стрільбі на великій відстані. Отже, відхилитися від лазера після "пострілу" неможливо.

Пентагон щорічно витрачає в середньому один мільярд доларів на розробку зброї спрямованої енергії з метою її розміщення на борту літаків, військових кораблів та наземних транспортних засобів для боротьби з безпілотниками й ракетами.

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