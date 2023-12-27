Defence News: США хотят получить оружие направленной энергии – от него не увернуться

Компания Raytheon заявила, что планирует поставить прототип такого оружия к 2026 году

Здание Пентагона (Фото: ЕРА)

Военно-воздушные и военно-морские силы США обратились к оборонной компании Raytheon с просьбой спроектировать, построить и испытать системы, которые будут "поджигать" электронные компоненты противника с помощью энергетических взрывов. Об этом сообщает Defence News.

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В свою очередь, компания откликнулась на запрос Пентагона, отметив, что планирует поставить прототипы для программы передовой электромагнитной нейтрализации и поражения направленной энергией в 2024 и 2026 финансовых годах.

Прототипы этого оружия будут крепкими и транспортабельными для использования на передовой против "воздушных угроз", заявили в Raytheon.

Президент по передовым технологиям компании Колин Вилан сказал, что некинетические оборонные системы являются "ключевой частью национальной оборонной стратегии США".

"Новые версии мощных микроволновых систем Raytheon – это экономически эффективные и надежные решения, которые работают со скоростью света, что позволяет нашим бойцам защищаться от более быстрых и маневровых угроз", – пояснил он.

Ранее компания уже работала над контрэлектронной микроволновой системой защиты воздушных баз увеличенного радиуса действия, известной как CHIMERA, для ВВС США.

В то же время британское подразделение компания Raytheon объявило в начале этого года, что установит другой тип оружия направленного действия, высокоэнергетический лазер, на бронемашину Wolfhound.

СПРАВКА Оружие направленной энергии (DEW) наносит вред своей цели высоко сфокусированной энергией без твердого снаряда. Речь идет о лазерном луче, микроволнах, пучках частиц и звуковых лучах. Эта технология может использоваться, в частности, против живой силы, ракет, транспортных средств и дронов. Этот вид вооружения существует, но находится на стадии тестирования. Его преимущество в том, что лазерные лучи распространяются со скоростью света, поэтому нет необходимости учитывать движение цели при стрельбе на большом расстоянии. Следовательно, отклониться от лазера после "выстрела" невозможно. Оружие направленной энергии (DEW) наносит вред своей цели высоко сфокусированной энергией без твердого снаряда. Речь идет о лазерном луче, микроволнах, пучках частиц и звуковых лучах. Эта технология может использоваться, в частности, против живой силы, ракет, транспортных средств и дронов. Этот вид вооружения существует, но находится на стадии тестирования. Его преимущество в том, что лазерные лучи распространяются со скоростью света, поэтому нет необходимости учитывать движение цели при стрельбе на большом расстоянии. Следовательно, отклониться от лазера после "выстрела" невозможно.

Пентагон ежегодно тратит в среднем один миллиард долларов на разработку оружия направленной энергии с целью размещения на борту самолетов, военных кораблей и наземных транспортных средств для борьбы с беспилотниками и ракетами.

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