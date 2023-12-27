Defence News: США хотят получить оружие направленной энергии – от него не увернуться
Военно-воздушные и военно-морские силы США обратились к оборонной компании Raytheon с просьбой спроектировать, построить и испытать системы, которые будут "поджигать" электронные компоненты противника с помощью энергетических взрывов. Об этом сообщает Defence News.
В свою очередь, компания откликнулась на запрос Пентагона, отметив, что планирует поставить прототипы для программы передовой электромагнитной нейтрализации и поражения направленной энергией в 2024 и 2026 финансовых годах.
Прототипы этого оружия будут крепкими и транспортабельными для использования на передовой против "воздушных угроз", заявили в Raytheon.
Президент по передовым технологиям компании Колин Вилан сказал, что некинетические оборонные системы являются "ключевой частью национальной оборонной стратегии США".
"Новые версии мощных микроволновых систем Raytheon – это экономически эффективные и надежные решения, которые работают со скоростью света, что позволяет нашим бойцам защищаться от более быстрых и маневровых угроз", – пояснил он.
Ранее компания уже работала над контрэлектронной микроволновой системой защиты воздушных баз увеличенного радиуса действия, известной как CHIMERA, для ВВС США.
В то же время британское подразделение компания Raytheon объявило в начале этого года, что установит другой тип оружия направленного действия, высокоэнергетический лазер, на бронемашину Wolfhound.
- Пентагон ежегодно тратит в среднем один миллиард долларов на разработку оружия направленной энергии с целью размещения на борту самолетов, военных кораблей и наземных транспортных средств для борьбы с беспилотниками и ракетами.
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