Десантіс підтримав Трампа у бажанні "закінчити війну за 24 години". Сказав: Байден хоче продовжувати
Можливий кандидат у президенти США Рон Десантіс підтримав свого головного конкурента в Республіканській партії та колишнього главу Білого дому Дональда Трампа, який казав, що може закінчити війну Росії проти України "за 24 години". Про це він повідомив в інтерв'ю NewsMax.
За його словами, подібні висловлювання Трампа є "перебільшенням, але ґрунтуються на правильних принципах".
"Я не знаю, чи можна це зробити за 24 години — він схильний до риторичних надмірностей", — сказав Десантіс.
Він зазначив, що Трамп виявляє "правильний інстинкт, щоб домогтися врегулювання".
"Не намагатися перетворити цю справу на війну на виснаження — або, не дай боже, загостритися, коли Росія має найбільший ядерний арсенал у світі — я дійсно думаю, що це правильний інстинкт", — заявив політик.
Десантіс вважає, що президент США Джо Байден "очевидно, зайняв позицію, згідно з якою він хоче, щоб це тривало".
Також він наголосив, що у 2025 році США мають "переключити увагу" на загрозу Китаю, а Україна та Європа мають "самі вкладатися у свою безпеку".
- Нещодавно Десантіс заявив, що військова допомога Україні — не в інтересах Вашингтона, а також назвав війну "територіальною суперечкою" України та РФ.
- Десантіс хоче припинення вогню в Україні. Лякає "подобою Вердена" та патовою ситуацією.
- Десантіса знову запитали про війну в Україні. Він сказав: Хочу бачити "врегулювання" до 2025 року.
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