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Десантіс підтримав Трампа у бажанні "закінчити війну за 24 години". Сказав: Байден хоче продовжувати

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 13:41
Десантіс підтримав Трампа у бажанні
Рон Десантіс (Фото: EPA)

Можливий кандидат у президенти США Рон Десантіс підтримав свого головного конкурента в Республіканській партії та колишнього главу Білого дому Дональда Трампа, який казав, що може закінчити війну Росії проти України "за 24 години". Про це він повідомив в інтерв'ю NewsMax.

За його словами, подібні висловлювання Трампа є "перебільшенням, але ґрунтуються на правильних принципах".

"Я не знаю, чи можна це зробити за 24 години — він схильний до риторичних надмірностей", — сказав Десантіс.

Він зазначив, що Трамп виявляє "правильний інстинкт, щоб домогтися врегулювання".

"Не намагатися перетворити цю справу на війну на виснаження — або, не дай боже, загостритися, коли Росія має найбільший ядерний арсенал у світі — я дійсно думаю, що це правильний інстинкт", — заявив політик.

Десантіс вважає, що президент США Джо Байден "очевидно, зайняв позицію, згідно з якою він хоче, щоб це тривало".

Також він наголосив, що у 2025 році США мають "переключити увагу" на загрозу Китаю, а Україна та Європа мають "самі вкладатися у свою безпеку".

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Байден і Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа в Республіканській партії вважається губернатор Флориди Рон Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну — спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.

Читайте також: Десантіс: Путін — воєнний злочинець, РФ — бензоколонка з ядерною зброєю, Україна переможе

Дмитро Гриниченко
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