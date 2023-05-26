Десантис поддержал Трампа в желании "закончить войну". Сказал: Байден хочет продолжать

Возможный кандидат в президенты США Рон Десантис поддержал своего главного конкурента в Республиканской партии и бывшего главу Белого дома Дональда Трампа, который говорил, что может закончить войну России против Украины "за 24 часа". Об этом он сообщил в интервью NewsMax.

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По его словам, подобные высказывания Трампа являются "преувеличением, но основаны на правильных принципах".

"Я не знаю, можно ли это сделать за 24 часа — он склонен к риторическим излишествам", — сказал Десантис.

Он отметил, что Трамп проявляет "правильный инстинкт, чтобы добиться урегулирования".

"Не пытаться превратить это дело в войну на истощение — или, не дай бог, обостриться, когда Россия обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире — я действительно думаю, что это правильный инстинкт", — заявил политик.

Десантис считает, что действующий президент США Джо Байден "очевидно, занял позицию, согласно которой он хочет, чтобы это продолжалось".

Также он подчеркнул, что в 2025 году США должны "переключить внимание" на угрозу Китая, а Украина и Европа должны "сами вкладываться в свою безопасность".

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Байден и Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается губернатор Флориды Рон Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора . Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Байден и Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается губернатор Флориды Рон Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне — сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

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