Десантис поддержал Трампа в желании "закончить войну". Сказал: Байден хочет продолжать
Возможный кандидат в президенты США Рон Десантис поддержал своего главного конкурента в Республиканской партии и бывшего главу Белого дома Дональда Трампа, который говорил, что может закончить войну России против Украины "за 24 часа". Об этом он сообщил в интервью NewsMax.
"Я не знаю, можно ли это сделать за 24 часа — он склонен к риторическим излишествам", — сказал Десантис.
Он отметил, что Трамп проявляет "правильный инстинкт, чтобы добиться урегулирования".
"Не пытаться превратить это дело в войну на истощение — или, не дай бог, обостриться, когда Россия обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире — я действительно думаю, что это правильный инстинкт", — заявил политик.
Десантис считает, что действующий президент США Джо Байден "очевидно, занял позицию, согласно которой он хочет, чтобы это продолжалось".
Также он подчеркнул, что в 2025 году США должны "переключить внимание" на угрозу Китая, а Украина и Европа должны "сами вкладываться в свою безопасность".
- Недавно Десантис заявил, что военная помощь Украине — не в интересах Вашингтона, а также назвал войну "территориальным спором" Украины и РФ.
- Десантис хочет прекращения огня в Украине. Пугает "подобием Вердена" и патовой ситуацией.
- Десантиса снова спросили об Украине. Он сказал: Хочу видеть "урегулирование" до 2025 года.
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