UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Десантис поддержал Трампа в желании "закончить войну". Сказал: Байден хочет продолжать

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 13:41
Десантис поддержал Трампа в желании
Рон Десантис (Фото: EPA)

Возможный кандидат в президенты США Рон Десантис поддержал своего главного конкурента в Республиканской партии и бывшего главу Белого дома Дональда Трампа, который говорил, что может закончить войну России против Украины "за 24 часа". Об этом он сообщил в интервью NewsMax.

По его словам, подобные высказывания Трампа являются "преувеличением, но основаны на правильных принципах". 

"Я не знаю, можно ли это сделать за 24 часа — он склонен к риторическим излишествам", — сказал Десантис.

Он отметил, что Трамп проявляет "правильный инстинкт, чтобы добиться урегулирования". 

"Не пытаться превратить это дело в войну на истощение — или, не дай бог, обостриться, когда Россия обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире — я действительно думаю, что это правильный инстинкт", — заявил политик.

Десантис считает, что действующий президент США Джо Байден "очевидно, занял позицию, согласно которой он хочет, чтобы это продолжалось". 

Также он подчеркнул, что в 2025 году США должны "переключить внимание" на угрозу Китая, а Украина и Европа должны "сами вкладываться в свою безопасность".

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Байден и Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается губернатор Флориды Рон Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне — сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

Читайте также: Десантис: Путин — военный преступник, РФ — бензоколонка с ядерным оружием, Украина победит

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
выборы в СШАКитайвойнадональд трампвоенная помощьджо байденРон Десантис
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 