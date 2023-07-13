Десантіс виступив проти постачання касетних снарядів Україні. Говорить про "загострення"
Один із можливих претендентів на пост кандидата в президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс виступив проти постачання касетних снарядів Україні. Про це він повідомив у Шоу Хоуї Карра, передає The Hill.
За його словами, він "не хоче робити нічого, що могло б загострити цей конфлікт".
"Я думаю, що прямо зараз у вас є карт-бланш з відкритим кінцем. Немає чіткої мети для перемоги. І це як би затягується і триває. Небезпека в тому, що це може загостритися або зрештою тривати роками", — заявив Десантіс.
Він сказав, що не став би постачати касетні боєприпаси Україні, якби був президентом США.
"Я думаю, що це працює. Я думаю, що це, ймовірно, ризикує загостритися. По суті, те, що я сказав із самого початку, — це відсутність зброї, яка могла б призвести до нападів усередині Росії або до ескалації конфлікту. Ми не можемо брати у цьому безпосередню участь", — зазначив політик.
- Нещодавно Десантіс заявив, що військова допомога Україні — не в інтересах Вашингтона, а також назвав війну "територіальною суперечкою" України та РФ.
- Десантіс хоче припинення вогню в Україні. Лякає "подобою Вердена" та патовою ситуацією.
- Десантіса знову запитали про війну в Україні. Він сказав: Хочу бачити "врегулювання" до 2025 року.
Читайте також: Десантіс: Путін — воєнний злочинець, РФ — бензоколонка з ядерною зброєю, Україна переможе
Коментарі