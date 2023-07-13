Десантіс виступив проти постачання касетних снарядів Україні. Говорить про "загострення"

Один із можливих претендентів на пост кандидата в президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс виступив проти постачання касетних снарядів Україні. Про це він повідомив у Шоу Хоуї Карра, передає The Hill.

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За його словами, він "не хоче робити нічого, що могло б загострити цей конфлікт".

"Я думаю, що прямо зараз у вас є карт-бланш з відкритим кінцем. Немає чіткої мети для перемоги. І це як би затягується і триває. Небезпека в тому, що це може загостритися або зрештою тривати роками", — заявив Десантіс.

Він сказав, що не став би постачати касетні боєприпаси Україні, якби був президентом США.

"Я думаю, що це працює. Я думаю, що це, ймовірно, ризикує загостритися. По суті, те, що я сказав із самого початку, — це відсутність зброї, яка могла б призвести до нападів усередині Росії або до ескалації конфлікту. Ми не можемо брати у цьому безпосередню участь", — зазначив політик.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. . Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа в Республіканській партії вважається Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.

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