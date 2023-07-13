Десантис выступил против поставок кассетных снарядов Украине. Говорит об "обострении"
Один из возможных претендентов на пост кандидата в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис выступил против поставок кассетных снарядов Украине. Об этом он сообщил в Шоу Хоуи Карра, передает The Hill.
По его словам, он "не хочет делать ничего, что могло бы обострить этот конфликт".
"Я думаю, что прямо сейчас у вас есть карт-бланш с открытым концом. Нет четкой цели для победы. И это как бы затягивается и продолжается. Опасность в том, что это может обостриться или в конечном итоге продолжаться годами", — заявил Десантис.
Он сказал, что не стал бы поставлять кассетные боеприпасы Украине, если бы был президентом США.
"Я думаю, что это работает. Я думаю, что это, вероятно, имеет риск обостриться. По сути, то, что я сказал с самого начала, — это отсутствие оружия, которое могло бы привести к нападениям внутри России или к эскалации конфликта. Мы не можем принимать в этом непосредственное участие", — отметил политик.
- Недавно Десантис заявил, что военная помощь Украине — не в интересах Вашингтона, а также назвал войну "территориальным спором" Украины и РФ.
- Десантис хочет прекращения огня в Украине. Пугает "подобием Вердена" и патовой ситуацией.
- Десантиса снова спросили об Украине. Он сказал: Хочу видеть "урегулирование" до 2025 года.
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