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Десантис выступил против поставок кассетных снарядов Украине. Говорит об "обострении"

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 10:17
Десантис выступил против поставок кассетных снарядов Украине. Говорит об
Рон Десантис (Фото: EPA)

Один из возможных претендентов на пост кандидата в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис выступил против поставок кассетных снарядов Украине. Об этом он сообщил в Шоу Хоуи Карра, передает The Hill.

По его словам, он "не хочет делать ничего, что могло бы обострить этот конфликт". 

"Я думаю, что прямо сейчас у вас есть карт-бланш с открытым концом. Нет четкой цели для победы. И это как бы затягивается и продолжается. Опасность в том, что это может обостриться или в конечном итоге продолжаться годами", — заявил Десантис.

Он сказал, что не стал бы поставлять кассетные боеприпасы Украине, если бы был президентом США. 

"Я думаю, что это работает. Я думаю, что это, вероятно, имеет риск обостриться. По сути, то, что я сказал с самого начала, — это отсутствие оружия, которое могло бы привести к нападениям внутри России или к эскалации конфликта. Мы не можем принимать в этом непосредственное участие", — отметил политик.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Джо Байден и Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне: сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

Читайте также: Десантис: Путин — военный преступник, РФ — бензоколонка с ядерным оружием, Украина победит

Дмитрий Гриниченко
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