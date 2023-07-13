Десантис выступил против поставок кассетных снарядов Украине. Говорит об "обострении"

Один из возможных претендентов на пост кандидата в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис выступил против поставок кассетных снарядов Украине. Об этом он сообщил в Шоу Хоуи Карра, передает The Hill.

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По его словам, он "не хочет делать ничего, что могло бы обострить этот конфликт".

"Я думаю, что прямо сейчас у вас есть карт-бланш с открытым концом. Нет четкой цели для победы. И это как бы затягивается и продолжается. Опасность в том, что это может обостриться или в конечном итоге продолжаться годами", — заявил Десантис.

Он сказал, что не стал бы поставлять кассетные боеприпасы Украине, если бы был президентом США.

"Я думаю, что это работает. Я думаю, что это, вероятно, имеет риск обостриться. По сути, то, что я сказал с самого начала, — это отсутствие оружия, которое могло бы привести к нападениям внутри России или к эскалации конфликта. Мы не можем принимать в этом непосредственное участие", — отметил политик.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. . Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Джо Байден Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне: сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

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