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Дипломат Росії в ООН занервував від обіцянки Буданова. Подоляк: Так, Україна вас ненавидить

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 12:55
Дипломат Росії в ООН занервував від обіцянки Буданова. Подоляк: Так, Україна вас ненавидить - Фото
Михайло Подоляк (скриншот з відео)

У Постійному представництві Росії в ООН сполошилися через, як вони заявили, "язык ненависти" з боку очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, який обіцяв ліквідувати російських воєнних злочинців. Росіяни використали цей інфопривід як частину своєї пропаганди в ООН. У відповідь на заяву заступника посла РФ в ООН Дмитра Полянського радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив слова головного розвідника країни та порадив "дочекатися трибуналу".

Постпредство РФ при ООН надіслало офіційний лист до держав-членів Ради Безпеки, де вимагають звернути увагу на слова голови ГУР "с явным языком ненависти и призывами к насилию по национальному признаку". Окупанти просять "отреагировать на вопиющие призывы к убийствам граждан России".

Подоляк запевнив слідом за Будановим, що Україна дістане воєнних злочинців РФ "юридично чи фізично".

"Так, Україна вас [РФ] ненавидить. Так, ми переслідуватимемо вас. Завжди й скрізь. Так, з вами розмовляти нема чого – ви не знаєте сучасних людських мов", – написав він.

Чиновник зазначив, що представники "країни серійних вбивць" РФ виплатять всі борги за свої злочини.

"І годі юзати ООН – безумовні воєнні злочинці не мають міжнародного права. Просто дочекайтеся своєї зіркової години на трибуналі", – підсумував Подоляк.

  • 17 травня 2023 року Буданов пояснив, що його фраза про вбивства росіян "у будь-якій точці світу" стосувалася ліквідації саме воєнних злочинців. За його словами, в інтерв'ю для Yahoo з цитати прибрали це уточнення.
  • Росія почала головувати в Радбезі ООН з 1 квітня. Президент Зеленський назвав це абсурдом і "повним банкрутством" організації.

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Артем Джеріпа
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