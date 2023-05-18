Дипломат России в ООН занервничал от обещания Буданова. Подоляк: Да, Украина вас ненавидит

В Постоянном представительстве России в ООН встревожились из-за, как они заявили, "языка ненависти" со стороны главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, обещавшего ликвидировать российских военных преступников. Россияне использовали этот инфоповод как часть своей пропаганды в ООН. В ответ на заявление заместителя посла РФ в ООН Дмитрия Полянского советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил слова главного разведчика страны и посоветовал "дождаться трибунала".

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Постпредство РФ при ООН направило официальное письмо государствам-членам Совета Безопасности, где требуют обратить внимание на слова главы ГУР "с явным языком ненависти и призывами к насилию по национальному признаку". Оккупанты просят "отреагировать на вопиющие призывы к убийствам граждан России".

Подоляк заверил вслед за Будановым, что Украина достанет военных преступников РФ "юридически или физически".

"Да, Украина вас [РФ] ненавидит. Да, мы будем преследовать вас. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего – вы не знаете современных человеческих языков", – написал он.

Чиновник отметил, что представители "страны серийных убийц" РФ выплатят все долги за свои преступления.

"И не стоит юзать ООН – безусловные военные преступники не имеют международного права. Просто дождитесь своего звездного часа на трибунале", – подытожил Подоляк.

17 мая 2023 года Буданов объяснил, что его фраза об убийствах россиян "в любой точке мира" касалась ликвидации именно военных преступников. По его словам, в интервью для Yahoo из цитаты убрали это уточнение.

Россия начала председательствовать в Совбезе ООН с 1 апреля. Президент Зеленский назвал это абсурдом и "полным банкротством" организации.

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