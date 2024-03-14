Disney перевипустить телеверсію "Оскар" з нагородженням "20 днів у Маріуполі" – Deadline

Таке рішення було ухвалено після обурення Суспільного

Кадр з фільму 20 днів у Маріуполі

Американська кіноакадемія обіцяє перевипустити міжнародну телевізійну версію премії "Оскар", цього разу з моментом нагородження української документальної стрічки "20 днів у Маріуполі". Про це повідомляє Deadline.

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Таке рішення, за даними журналістів, ухвалили після скарги Суспільного, команда якого ознайомилася з міжнародною скороченою версією, і помітила, що українське нагородження прибрали з 90-хвилинної версії трансляції.

11 березня команда Суспільного висловила обурення організаторам премії The Walt Disney Company Limited та ухвалила рішення показати українським глядачам повну версію церемонії, яка вже транслювалася на телеканалі Суспільне Культура у ніч проти 11 березня.

ДОВІДКА 11 березня о 20:30 на телеканалі Суспільне Культура був запланований показ міжнародної версії церемонії "Оскар", однак після отримання матеріалів від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів у ній відсутнє. Крім цього, у цій версії немає й деяких інших категорій. 11 березня о 20:30 на телеканалі Суспільне Культура був запланований показ міжнародної версії церемонії "Оскар", однак після отримання матеріалів від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів у ній відсутнє. Крім цього, у цій версії немає й деяких інших категорій.

"20 днів у Маріуполі" — документальна робота режисера та воєнного кореспондента Мстислава Чернова. У березні 2022 року він та його колега — фотограф Євген Малолєтка — були останніми із цивільних журналістів, які лишалися у Маріуполі, що опинився у повній блокаді російських військ.

Стрічка отримала премію "Оскар" у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Це перший український фільм, який здобув цю нагороду Американської кіноакадемії.

Режисер фільму Чернов під час вручення статуетки на церемонії "Оскар" був у піджаку з написом "Свобода".

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