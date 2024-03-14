Disney перевыпустит телеверсию "Оскар" с награждением "20 дней в Мариуполе" – Deadline
Американская киноакадемия обещает перевыпустить международную телевизионную версию премии "Оскар", на этот раз с момента награждения украинской документальной ленты "20 дней в Мариуполе". Об этом сообщает Deadline.
Такое решение, по данным журналистов, было принято после жалобы Суспильного, команда которого ознакомилась с международной сокращенной версией, и заметила, что украинское награждение убрали с 90-минутной версии трансляции.
11 марта команда Общественного выразила возмущение организаторам премии The Walt Disney Company Limited и приняла решение показать украинским зрителям полную версию церемонии, которая уже транслировалась на телеканале Суспильне Культура в ночь на 11 марта.
- "20 дней в Мариуполе" – документальная работа режиссера и военного корреспондента Мстислава Чернова. В марте 2022 года он и его коллега, фотограф Евгений Малолетка, были последними из гражданских журналистов, которые оставались в Мариуполе, оказавшемся в полной блокаде российских войск.
- Лента получила премию "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Это первый украинский фильм, получивший эту награду Американской киноакадемии.
- Режиссер фильма Чернов во время вручения статуэтки на церемонии "Оскар" был в пиджаке с надписью "Свобода".
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