Disney перевыпустит телеверсию "Оскар" с награждением "20 дней в Мариуполе" – Deadline

Такое решение было принято после возмущения Суспильного

Кадр из фильма 20 дней в Мариуполе

Американская киноакадемия обещает перевыпустить международную телевизионную версию премии "Оскар", на этот раз с момента награждения украинской документальной ленты "20 дней в Мариуполе". Об этом сообщает Deadline.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Такое решение, по данным журналистов, было принято после жалобы Суспильного, команда которого ознакомилась с международной сокращенной версией, и заметила, что украинское награждение убрали с 90-минутной версии трансляции.

11 марта команда Общественного выразила возмущение организаторам премии The Walt Disney Company Limited и приняла решение показать украинским зрителям полную версию церемонии, которая уже транслировалась на телеканале Суспильне Культура в ночь на 11 марта.

СПРАВКА 11 марта в 20:30 на телеканале Суспильне Культура был запланирован показ международной версии церемонии "Оскар", однако после получения материалов от организаторов команда обнаружила, что награждение украинских документалистов в ней отсутствует. Кроме того, в этой версии нет и некоторых других категорий. 11 марта в 20:30 на телеканале Суспильне Культура был запланирован показ международной версии церемонии "Оскар", однако после получения материалов от организаторов команда обнаружила, что награждение украинских документалистов в ней отсутствует. Кроме того, в этой версии нет и некоторых других категорий.

"20 дней в Мариуполе" – документальная работа режиссера и военного корреспондента Мстислава Чернова. В марте 2022 года он и его коллега, фотограф Евгений Малолетка, были последними из гражданских журналистов, которые оставались в Мариуполе, оказавшемся в полной блокаде российских войск.

Лента получила премию "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Это первый украинский фильм, получивший эту награду Американской киноакадемии.

Режиссер фильма Чернов во время вручения статуэтки на церемонии "Оскар" был в пиджаке с надписью "Свобода".

Читайте также: Первый украинский "Оскар". Что известно о фильме "20 дней в Мариуполе"