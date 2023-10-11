Джонсон вважає, що політика США щодо України не зміниться. Навіть у разі перемоги Трампа

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що політика США щодо України не зміниться незалежно від результатів виборів президента у 2024 році. Про це він повідомив в інтерв'ю Бабелю.

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За його словами, Європа, найімовірніше, залишиться єдиною у питанні підтримки України, як і Британія.

Він зазначив, що найважливішою країною з погляду допомоги залишаються США, а багато людей переживають щодо наслідків майбутніх президентських виборів.

Джонсон заявив, що хто б не став президентом США, його політику визначатиме необхідність відстоювання демократії.

"І повернути Америці колишню велич (слоган 45 президента США Дональда Трампа) не вийде, якщо поступитися агресії Путіна. Я вважаю, що той, хто стане президентом США в листопаді наступного року, з великою ймовірністю дотримуватиметься чинної американської політики", – сказав політик.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація чинного глави Білого дому Джо Байдена "майже змусила" диктатора Путіна розпочати велику війну проти України.

У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

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