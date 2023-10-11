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Джонсон считает, что политика США в отношении Украины не изменится. Даже при победе Трампа

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 13:41
Джонсон считает, что политика США в отношении Украины не изменится. Даже при победе Трампа - Фото
Дональд Трамп и Борис Джонсон (Фото: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что политика США в отношении Украины не изменится, независимо от результатов выборов президента в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью Бабелю.

По его словам, Европа, вероятнее всего, останется единой в вопросе поддержки Украины, как и Британия. 

Он отметил, что самой важной страной с точки зрения помощи остаются США, а много людей переживают насчет последствий будущих президентских выборов. 

Джонсон заявил, что кто бы ни стал президентом США, его политику будет определять необходимость отстаивания демократии. 

"И вернуть Америке былое величие (слоган 45 президента США Дональда Трампа) не получится, если уступить агрессии Путина. Я считаю, что тот, кто станет президентом США в ноябре следующего года, с большой вероятностью будет придерживаться действующей американской политики", — сказал политик.

  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" диктатора Путина начать большую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

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Дмитрий Гриниченко
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