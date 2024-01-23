До кінця світу залишилося 90 секунд: годинник Судного дня вирішили не переводити вперед

Науковці вважають, що такий час годинника зумовлений різноманітністю глобальних загроз, зокрема й війною Росії проти України

Годинник Судного дня перевели на дві хвилини до опівночі, 2018 рік (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Науковці у 2024 році вирішили не переводити стрілки годинника Судного дня, тому до опівночі, як і раніше, залишається 90 секунд. Минулого року через початок великої війни в Україні та інші глобальні виклики, які, на думку авторів, загрожують планеті, їх посунули на 10 секунд уперед. Вчені-атомники наголосили, що наразі годинник показує найближчий час до кінця світу за всю історію існування, повідомив заснований Альбертом Ейнштейном журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

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Президентка і гендиректорка журналу Рейчел Бронсон заявила, що урядам і громадам у всьому світі необхідно терміново діяти.

"Не помиляйтеся: скидання годинника на 90 секунд до півночі не означає, що світ стабільний. Зовсім навпаки. І "Вісник" зберігає надію та натхнення з огляду на молоде покоління, яке очолює цей процес", – сказала президентка і гендиректорка журналу Рейчел Бронсон.

Науковці вважають, що такий час годинника зумовлений різноманітністю глобальних загроз, зокрема й війною Росії проти України, погіршенням ситуації щодо скорочення угод ядерних озброєнь, кліматичною кризою, а також штучним інтелектом.

У своїй заяві вони звернули увагу на те, що "зловісні тенденції продовжують спрямовувати світ до глобальної катастрофи".

"Війна в Україні та широка і наростальна залежність від ядерної зброї збільшують ризик ядерної ескалації. Китай, Росія та США витрачають величезні кошти на розширення або модернізацію своїх ядерних арсеналів, збільшуючи небезпеку ядерної війни через помилки або прорахунки", — йдеться у заяві науковців.

Вони зазначили, що у 2023 році Земля пережила найспекотніший рік за всю історію спостережень, а масові повені, лісові пожежі та інші кліматичні катаклізми торкнулися мільйонів людей по всьому світу. Науковці наголосили, що після цього прискорився стрімкий і тривожний розвиток медико-біологічних наук та інших проривних технологій, "тоді як уряди докладають лише слабких зусиль, щоб їх контролювати".

"Але світ можна зробити безпечнішим. Стрілки Годинника можуть відсунутись від опівночі", — підсумували вчені.

ДОВІДКА. Проєкт "Годинник Судного дня" був запущений в університеті Чикаго в 1947 році творцями першої американської ядерної бомби. Тоді годинник був встановлений на позначці семи хвилин до "опівночі". Найвіддаленіше від "опівночі" положення стрілок Годинника Судного дня за всю історію було встановлено в 1991 році. Воно ознаменувало собою кінець холодної війни та підписання між Росією та США договору про скорочення стратегічних озброєнь. Проєкт "Годинник Судного дня" був запущений в університеті Чикаго в 1947 році творцями першої американської ядерної бомби. Тоді годинник був встановлений на позначці семи хвилин до "опівночі". Найвіддаленіше від "опівночі" положення стрілок Годинника Судного дня за всю історію було встановлено в 1991 році. Воно ознаменувало собою кінець холодної війни та підписання між Росією та США договору про скорочення стратегічних озброєнь.

У вересні 2020 року у Нью-Йорку встановили годинник, який веде зворотний відлік часу до позначки, після якої кількість викинутого до атмосфери вуглекислого газу перевищить критичний рівень і глобальні кліматичні зміни стануть незворотними.

21 січня 2022-го повідомлялося, що символічний Годинник Судного дня вирішено було залишити на колишній позначці – за 100 секунд до "опівночі", яка символізує знищення людства.

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