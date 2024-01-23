До конца света осталось 90 секунд: часы Судного дня решили не переводить вперед

Ученые считают, что такое время часов обусловлено разнообразием глобальных угроз, в том числе и войной России против Украины

Часы Судного дня перевели на две минуты до полуночи, 2018 год (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Ученые в 2024 году решили не переводить стрелки часов Судного дня, поэтому до полуночи, как и раньше, остается 90 секунд. В прошлом году из-за начала большой войны в Украине и других глобальных вызовов, которые, по мнению авторов, угрожают планете, их сдвинули на 10 секунд вперед. Ученые-атомщики отметили, что сейчас часы показывают ближайшее время до конца света за всю историю существования, сообщил основанный Альбертом Эйнштейном журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

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Президент и гендиректор журнала Рэйчел Бронсон заявила, что правительствам и общинам во всем мире необходимо срочно действовать.

"Не ошибайтесь: сброс часов на 90 секунд до полуночи не означает, что мир стабилен. Совсем наоборот. И "Вестник" сохраняет надежду и вдохновение, учитывая молодое поколение, которое возглавляет этот процесс", – сказала президент и гендиректор журнала Рэйчел Бронсон.

Ученые считают, что такое время часов обусловлено разнообразием глобальных угроз, в том числе и войной России против Украины, ухудшением ситуации с сокращением соглашений ядерных вооружений, климатическим кризисом, а также искусственным интеллектом.

В своем заявлении они обратили внимание на то, что "зловещие тенденции продолжают направлять мир к глобальной катастрофе".

"Война в Украине и широкая и нарастающая зависимость от ядерного оружия увеличивают риск ядерной эскалации. Китай, Россия и США тратят огромные средства на расширение или модернизацию своих ядерных арсеналов, увеличивая опасность ядерной войны из-за ошибок или просчетов", – говорится в заявлении ученых.

Они отметили, что в 2023 году Земля пережила самый жаркий год за всю историю наблюдений, а массовые наводнения, лесные пожары и другие климатические катаклизмы коснулись миллионов людей по всему миру. Ученые отметили, что после этого ускорилось стремительное и тревожное развитие медико-биологических наук и других прорывных технологий, "тогда как правительства прилагают лишь слабые усилия, чтобы их контролировать".

"Но мир можно сделать более безопасным. Стрелки Часов могут отодвинуться от полуночи", – подытожили ученые.

СПРАВКА. Проект "Часы Судного дня" был запущен в университете Чикаго в 1947 году создателями первой американской ядерной бомбы. Тогда часы были установлены на отметке семи минут до "полуночи". Самое отдаленное от "полуночи" положение стрелок Часов Судного дня за всю историю было установлено в 1991 году. Оно ознаменовало собой конец холодной войны и подписание между Россией и США договора о сокращении стратегических вооружений. Проект "Часы Судного дня" был запущен в университете Чикаго в 1947 году создателями первой американской ядерной бомбы. Тогда часы были установлены на отметке семи минут до "полуночи". Самое отдаленное от "полуночи" положение стрелок Часов Судного дня за всю историю было установлено в 1991 году. Оно ознаменовало собой конец холодной войны и подписание между Россией и США договора о сокращении стратегических вооружений.

В сентябре 2020 года в Нью-Йорке установили часы, которые ведут обратный отсчет времени до отметки, после которой количество выброшенного в атмосферу углекислого газа превысит критический уровень и глобальные климатические изменения станут необратимыми.

21 января 2022-го сообщалось, что символические Часы Судного дня решено было оставить на прежней отметке – за 100 секунд до полуночи, символизирующей уничтожение человечества.

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