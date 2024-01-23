До конца света осталось 90 секунд: часы Судного дня решили не переводить вперед
Ученые в 2024 году решили не переводить стрелки часов Судного дня, поэтому до полуночи, как и раньше, остается 90 секунд. В прошлом году из-за начала большой войны в Украине и других глобальных вызовов, которые, по мнению авторов, угрожают планете, их сдвинули на 10 секунд вперед. Ученые-атомщики отметили, что сейчас часы показывают ближайшее время до конца света за всю историю существования, сообщил основанный Альбертом Эйнштейном журнал Bulletin of the Atomic Scientists.
Президент и гендиректор журнала Рэйчел Бронсон заявила, что правительствам и общинам во всем мире необходимо срочно действовать.
"Не ошибайтесь: сброс часов на 90 секунд до полуночи не означает, что мир стабилен. Совсем наоборот. И "Вестник" сохраняет надежду и вдохновение, учитывая молодое поколение, которое возглавляет этот процесс", – сказала президент и гендиректор журнала Рэйчел Бронсон.
Ученые считают, что такое время часов обусловлено разнообразием глобальных угроз, в том числе и войной России против Украины, ухудшением ситуации с сокращением соглашений ядерных вооружений, климатическим кризисом, а также искусственным интеллектом.
В своем заявлении они обратили внимание на то, что "зловещие тенденции продолжают направлять мир к глобальной катастрофе".
"Война в Украине и широкая и нарастающая зависимость от ядерного оружия увеличивают риск ядерной эскалации. Китай, Россия и США тратят огромные средства на расширение или модернизацию своих ядерных арсеналов, увеличивая опасность ядерной войны из-за ошибок или просчетов", – говорится в заявлении ученых.
Они отметили, что в 2023 году Земля пережила самый жаркий год за всю историю наблюдений, а массовые наводнения, лесные пожары и другие климатические катаклизмы коснулись миллионов людей по всему миру. Ученые отметили, что после этого ускорилось стремительное и тревожное развитие медико-биологических наук и других прорывных технологий, "тогда как правительства прилагают лишь слабые усилия, чтобы их контролировать".
"Но мир можно сделать более безопасным. Стрелки Часов могут отодвинуться от полуночи", – подытожили ученые.
- В сентябре 2020 года в Нью-Йорке установили часы, которые ведут обратный отсчет времени до отметки, после которой количество выброшенного в атмосферу углекислого газа превысит критический уровень и глобальные климатические изменения станут необратимыми.
- 21 января 2022-го сообщалось, что символические Часы Судного дня решено было оставить на прежней отметке – за 100 секунд до полуночи, символизирующей уничтожение человечества.
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