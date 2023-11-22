Дуда звернувся до українців у річницю Майдану: Польща стоятиме пліч-о-пліч з Україною

Президент Польщі Анджей Дуда у 10-ту річницю Євромайдану заявив у спеціальному відеозверненні, що Варшава й надалі стоятиме "пліч-о-пліч" з Україною, підтримавши її євро та північноатлантичну інтеграцію. Ролик опубліковано у соцмережі Х (Twitter) канцелярії Дуди.

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"Польща непохитно стоятиме пліч-о-пліч з Україною і підтримуватиме її у боротьбі з російським агресором. Бо ніхто так добре, як поляки, не розуміє, яку велику ціну потрібно платити за свободу і незалежність. Ми допомагатимемо вам на вашому шляху до ЄС і НАТО, бо хочемо бачити вас у нашій європейській родині якомога швидше", – сказав польський президент.

Дуда також нагадав, що після повномасштабного російського вторгнення Польща першою стала вимагати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Prezydent @AndrzejDuda z okazji 10. rocznicy Majdanu: Pragnę zapewnić Was, że Polska będzie niezłomnie stała z Wami ramię w ramię i będzie Was wspierała w walce z agresorem. Nikt bowiem tak dobrze jak Polacy nie rozumie, jak wielką cenę trzeba płacić za wolność i niepodległość. pic.twitter.com/0uD8odIEXb — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 21, 2023

На польсько-українському кордоні вдень 6 листопада розпочався страйк польських перевізників: на трьох найбільших пунктах пропуску утворилися багатокілометрові черги із сотень вантажівок.

Україна і ЄС категорично відмовились виконувати основну вимогу протестувальників – скасувати транспортний безвіз для України.

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