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Дуда звернувся до українців у річницю Майдану: Польща стоятиме пліч-о-пліч з Україною

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 00:02
Дуда звернувся до українців у річницю Майдану: Польща стоятиме пліч-о-пліч з Україною - Фото
Анджей Дуда (Скриншот із відео)

Президент Польщі Анджей Дуда у 10-ту річницю Євромайдану заявив у спеціальному відеозверненні, що Варшава й надалі стоятиме "пліч-о-пліч" з Україною, підтримавши її євро та північноатлантичну інтеграцію. Ролик опубліковано у соцмережі Х (Twitter) канцелярії Дуди.

"Польща непохитно стоятиме пліч-о-пліч з Україною і підтримуватиме її у боротьбі з російським агресором. Бо ніхто так добре, як поляки, не розуміє, яку велику ціну потрібно платити за свободу і незалежність. Ми допомагатимемо вам на вашому шляху до ЄС і НАТО, бо хочемо бачити вас у нашій європейській родині якомога швидше", – сказав польський президент.

Дуда також нагадав, що після повномасштабного російського вторгнення Польща першою стала вимагати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

  • На польсько-українському кордоні вдень 6 листопада розпочався страйк польських перевізників: на трьох найбільших пунктах пропуску утворилися багатокілометрові черги із сотень вантажівок.
  • Україна і ЄС категорично відмовились виконувати основну вимогу протестувальників – скасувати транспортний безвіз для України.

Читайте також: Дуда: Якщо Росію не перемогти зараз, вона знову нападе. На кону наша безпека

Мілана Головань
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війнаПольщаанджей дуда

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