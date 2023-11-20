Дуда: Якщо Росію не перемогти зараз, вона знову нападе. На кону наша безпека

Якщо російських окупантів не перемогти зараз на українській території, Москва "нападе знову", і тому "у нас немає сумнівів, що сьогодні Україна є місцем, де на карту поставлено долю нашої безпеки". Про це у Варшаві на спільній пресконференції з президентом Фінляндії заявив його польський колега Анджей Дуда, пише PAP.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Журналіст запитав його, чи мають країни сходу НАТО наростити підтримку України і на яку політику в цьому сенсі він очікує від нового польського уряду.

"Я припускаю, що польська влада, незалежно від того, з якого політичного табору вона походить, продовжуватиме цю політику, яка є політикою, що реалізується абсолютно в польських, а також європейських інтересах", – відповів Дуда.

На його думку, "підтримка України [польською владою] є очевидною".

Читайте також: Зеленський – Дуді: Разом ми щонайменше вдвічі сильніші

Польща вже відправила до України понад 300 танків, понад 100 одиниць бронетехніки, "сотні тисяч" одиниць зброї та боєприпасів, а також "незліченну кількість" предметів амуніції, додав Дуда.

Він висловив сподівання на посилення антиросійських санкцій Євросоюзу.

Цю заяву зроблено на тлі чергового загострення у відносинах Польщі та України. На польсько-українському кордоні вдень 6 листопада розпочався страйк польських перевізників: на трьох найбільших пунктах пропуску утворилися багатокілометрові черги із сотень вантажівок. Україна і ЄС категорично відмовились виконувати основну вимогу протестувальників – скасувати транспортний безвіз для України.

20 листопада 2023 року міністр оборони США Остін, який прибув з візитом до Києва, зустрівся з президентом Зеленським та запевнив у підтримці актуальних та довгострокових оборонних потреб країни.

Також сьогодні міністр фінансів США Єллен заявила, що не можна допустити, щоб Україна програла через брак грошей.

Читайте також: "Росіяни не встигли зрозуміти". Як Сили оборони відвойовують лівий берег Дніпра

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.