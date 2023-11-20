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Дуда: Якщо Росію не перемогти зараз, вона знову нападе. На кону наша безпека

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20.11.2023, 19:03
Дуда: Якщо Росію не перемогти зараз, вона знову нападе. На кону наша безпека - Фото
Анджей Дуда і Володимир Зеленський (фото - Офіс президента)

Якщо російських окупантів не перемогти зараз на українській території, Москва "нападе знову", і тому "у нас немає сумнівів, що сьогодні Україна є місцем, де на карту поставлено долю нашої безпеки". Про це у Варшаві на спільній пресконференції з президентом Фінляндії заявив його польський колега Анджей Дуда, пише PAP.

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Журналіст запитав його, чи мають країни сходу НАТО наростити підтримку України і на яку політику в цьому сенсі він очікує від нового польського уряду.

"Я припускаю, що польська влада, незалежно від того, з якого політичного табору вона походить, продовжуватиме цю політику, яка є політикою, що реалізується абсолютно в польських, а також європейських інтересах", – відповів Дуда.

На його думку, "підтримка України [польською владою] є очевидною".

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Польща вже відправила до України понад 300 танків, понад 100 одиниць бронетехніки, "сотні тисяч" одиниць зброї та боєприпасів, а також "незліченну кількість" предметів амуніції, додав Дуда.

Він висловив сподівання на посилення антиросійських санкцій Євросоюзу.

Цю заяву зроблено на тлі чергового загострення у відносинах Польщі та України. На польсько-українському кордоні вдень 6 листопада розпочався страйк польських перевізників: на трьох найбільших пунктах пропуску утворилися багатокілометрові черги із сотень вантажівок. Україна і ЄС категорично відмовились виконувати основну вимогу протестувальників – скасувати транспортний безвіз для України.

  • 20 листопада 2023 року міністр оборони США Остін, який прибув з візитом до Києва, зустрівся з президентом Зеленським та запевнив у підтримці актуальних та довгострокових оборонних потреб країни.
  • Також сьогодні міністр фінансів США Єллен заявила, що не можна допустити, щоб Україна програла через брак грошей.

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Євген Пилипенко
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