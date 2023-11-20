Дуда: Если Россию не победить сейчас, она нападет снова. На кону наша безопасность

Если российских оккупантов не победить сейчас на украинской территории, Москва "нападет снова", и поэтому "у нас нет сомнений, что сегодня Украина является местом, где на карту поставлена судьба нашей безопасности". Об этом в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии заявил его польский коллега Анджей Дуда, пишет PAP.

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Журналист спросил его, должны ли страны востока НАТО нарастить поддержку Украины и какой политики в этом плане он ожидает от нового польского правительства.

"Я предполагаю, что польские власти, независимо от того, из какого политического лагеря они происходят, будут продолжать эту политику, которая является политикой, реализуемой абсолютно в польских, а также европейских интересах", – ответил Дуда.

По его мнению, "поддержка Украины [польскими властями] очевидна".

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Польша уже отправила в Украину более 300 танков, более 100 единиц бронетехники, "сотни тысяч" единиц оружия и боеприпасов, а также "бесчисленное количество" предметов амуниции, добавил Дуда.

Он выразил надежду на ужесточение антироссийских санкций Евросоюза.

Это заявление сделано на фоне очередного обострения в отношениях Польши и Украины. На польско-украинской границе днем 6 ноября началась забастовка польских перевозчиков, на трех крупнейших пунктах пропуска образовались многокилометровые очереди из сотен грузовиков. Украина и ЕС категорически отказались выполнять основное требование протестующих – отменить транспортный безвиз для Украины.

20 ноября 2023 года министр обороны США Остин, который прибыл с визитом в Киев, встретился с президентом Зеленским и заверил в поддержке актуальных и долгосрочных оборонных потребностей страны.

Также сегодня министр финансов США Йеллен заявила, что нельзя допустить, чтобы Украина проиграла из-за нехватки денег.

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