Президент Владимир Зеленский поздравил по видеосвязи польского лидера Анджея Дуду с Днем независимости и подчеркнул, что вместе страны по меньшей мере вдвое сильнее.

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Зеленский пожелал от имени украинского народа, чтобы независимость Польши была всегда незыблемой и крепкой.

"Независимость Украины всегда будет сильной опорой для свободы Польши <…> Всегда, когда мы были по одну сторону, мы меняли историю к лучшему. Удивительные вещи возможны, если украинцы и поляки объединены общей целью", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы всегда будут благодарны Польше за поддержку, оказанную во время полномасштабного вторжения РФ.

Президент также процитировал польского политического деятеля Ежи Гедровича, говорившего, что нет независимой Польши без независимой Украины.

"Вместе мы по меньшей мере вдвое сильнее", – добавил Зеленский.

Дуда поблагодарил за поздравление и отметил важность и ценность добрососедства и товарищества.

В последнее время отношения между Украиной и Польшей несколько напряжены, в частности из-за забастовки польских перевозчиков, требующих отмены транспортного безвиза для Украины. ГПСУ сообщила об усложнении движения грузовиков на трех крупнейших пунктах пропуска.

Посол Украины Зварыч говорил, что большинство требований бастующих нереалистичны.

9 ноября представители польских властей провели трехчасовые переговоры с перевозчиками, которые блокируют крупнейшие пункты пропуска. Это ни к чему не привело.

Председатель совета Федерации работодателей Украины Олейник не исключает, что украинскому бизнесу придется судиться с Польшей из-за блокады.

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