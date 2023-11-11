Президент Володимир Зеленський привітав по відеозв’язку польського лідера Анджея Дуду із Днем незалежності та наголосив, що разом країни щонайменше вдвічі сильніші.

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Зеленський побажав від імені українського народу, щоб незалежність Польщі була завжди непорушною і міцною.

"Незалежність України завжди буде сильною опорою для свободи Польщі <…> Завжди, коли ми були по одну сторону, ми змінювали історію на краще. Дивовижні речі можливі, якщо українці й поляки об’єднані спільною метою", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що українці завжди будуть вдячними Польщі за підтримку, надану під час повномасштабного вторгнення РФ.

Президент також процитував польського політичного діяча Єжи Гедровича, який казав, що немає незалежної Польщі без незалежної України.

"Разом ми щонайменше вдвічі сильніші", – додав Зеленський.

Дуда подякував за привітання та наголосив на важливості й цінності добросусідства та побратимства.

Останнім часом відносини між Україною та Польщею дещо напружені, зокрема через страйк польських перевізників, які вимагають скасувати транспортний безвіз для України. ДПСУ повідомила про ускладнення руху вантажівок на трьох найбільших пунктах пропуску.

Посол України Зварич казав, що більшість вимог страйкарів нереалістичні.

9 листопада представники польської влади провели тригодинні переговори з перевізниками, які блокують найбільші пункти пропуску. Це ні до чого не призвело.

Голова ради Федерації роботодавців України Олійник не виключає, що українському бізнесу доведеться судитися з Польщею через блокаду.

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