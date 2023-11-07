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МЗС Польщі: Якщо Україна хоче в ЄС, то має розв'язати питання ексгумації жертв Волинської трагедії

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 17:38
МЗС Польщі: Якщо Україна хоче в ЄС, то має розв'язати питання ексгумації жертв Волинської трагедії - Фото
Павел Яблонський. Фото: ЕРА

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що Україна має розв'язати питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії, якщо прагне вступити до ЄС.
Про це він сказав у інтерв’ю радіо ZET.

Після виявлення нещодавно похованих решток польських жертв Волинської трагедії біля села Пужники на Тернопільщині, Яблонський заявив, що польська сторона вживе заходів для швидкої ексгумації та розслідування цього випадку.

"Я завжди про це говорю і скажу ще раз: на нашу думку, без розв’язання цього питання – і багато українців це вже усвідомлюють – Україна не може мріяти про вступ до ЄС", – заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи це є умовою підтримки Польщею членства України в ЄС, Яблонський зауважив, що "йдеться не про умови, а про реальність".

"Якщо ми хочемо бути в одній спільноті з країною, з якою маємо серйозну суперечку, то її треба розв’язати, інакше складно буде співпрацювати", – наголосив дипломат.

Тема Волинської трагедії є однією з найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін дещо відрізняються.

ДОВІДКА. Волинська трагедія (у польській історіографії пол. Rzeź wołyńska, "Волинська різанина") — взаємні етнічні чистки польського та українського населення, здійснені Українською повстанською армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів і українського та польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині. Йдеться про десятки тисяч загиблих. 17 грудня 2014 року, під час виступу у Варшаві перед обома палатами польського парламенту та за присутності польського президента Коморовського, прем’єрки Польщі Копач та членів уряду Польщі, президент Порошенко попросив у поляків пробачення за Волинську трагедію. На початку червня 2016 року відомі українці, зокрема президенти Кравчук та Ющенко, звернулись із відкритим зверненням до уряду Польської держави та всього суспільства, в якому були слова "пробачаємо та просимо про вибачення".
  • 9 червня 2023 року заступник міністра культури та спадщини Польщі Ярослав Селлін заявив, що розуміння та сприйняття Волинської трагедії перестає бути непримиренним у Польщі та Україні, а історичні розбіжності поступово знімаються.
  • 2 серпня у міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що остаточне примирення між країнами не може бути без "врегулювання" питання Волинської трагедії. 
Уляна Кричковська
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єсПольщаукраїнаволинська трагедія
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