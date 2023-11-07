МИД Польши: Украина должна решить вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Украина должна решить вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии, если стремится вступить в ЕС. Об этом он сказал в интервью радио ZET.
После обнаружения недавно погребенных останков польских жертв Волынской трагедии возле села Пужники Тернопольской области, Яблонский заявил, что польская сторона примет меры для быстрой эксгумации и расследования этого случая.
"Я всегда об этом говорю и скажу еще раз: по нашему мнению, без решения этого вопроса – и многие украинцы это уже осознают – Украина не может мечтать о вступлении в ЕС", – заявил он.
Отвечая на вопрос, является ли это условием поддержки Польши в отношении членства Украины в ЕС, Яблонский отметил, что "речь идет не об условиях, а о реальности".
"Если мы хотим быть в одном сообществе со страной, с которой имеем серьезный спор, то его нужно решить, в противном случае сложно будет сотрудничать", – подчеркнул дипломат.
Тема Волынской трагедии является одной из самых спорных в украинско-польских отношениях. Взгляды Киева и Варшавы на причины, ответственность и количество жертв обеих сторон несколько отличаются.
- 9 июня 2023 года заместитель министра культуры и наследия Польши Ярослав Селлин заявил, что понимание и восприятие Волынской трагедии перестает быть непримиримым в Польше и Украине, а исторические разногласия постепенно снимаются.
- 2 августа в министерстве иностранных дел Польши заявили, что окончательное примирение между странами не может быть без "урегулирования" вопроса Волынской трагедии.
Комментарии