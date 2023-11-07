МИД Польши: Украина должна решить вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Украина должна решить вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии, если стремится вступить в ЕС. Об этом он сказал в интервью радио ZET.

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После обнаружения недавно погребенных останков польских жертв Волынской трагедии возле села Пужники Тернопольской области, Яблонский заявил, что польская сторона примет меры для быстрой эксгумации и расследования этого случая.

"Я всегда об этом говорю и скажу еще раз: по нашему мнению, без решения этого вопроса – и многие украинцы это уже осознают – Украина не может мечтать о вступлении в ЕС", – заявил он.

Отвечая на вопрос, является ли это условием поддержки Польши в отношении членства Украины в ЕС, Яблонский отметил, что "речь идет не об условиях, а о реальности".

"Если мы хотим быть в одном сообществе со страной, с которой имеем серьезный спор, то его нужно решить, в противном случае сложно будет сотрудничать", – подчеркнул дипломат.

Тема Волынской трагедии является одной из самых спорных в украинско-польских отношениях. Взгляды Киева и Варшавы на причины, ответственность и количество жертв обеих сторон несколько отличаются.

СПРАВКА. Волынская трагедия (в польской историографии пол. Rzeź wołyńska, "Волынская резня") — взаимные этнические чистки польского и украинского населения, осуществленные Украинской повстанческой армией и польской Армией Крайовой с участием польских батальонов шуцманшафта, советских партизан и украинского и польского гражданского населения в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни. Речь идет о десятках тысяч погибших. 17 декабря 2014 года, во время выступления в Варшаве перед обеими палатами польского парламента и при присутствии польского президента Коморовского, премьера Польши Копач и членов правительства Польши, президент Порошенко попросил у поляков прощения за Волынскую трагедию. В начале июня 2016 года известные украинцы, в частности президенты Кравчук и Ющенко, обратились с открытым обращением к правительству Польского государства и всему обществу, в котором были слова "прощаем и просим прощения".

9 июня 2023 года заместитель министра культуры и наследия Польши Ярослав Селлин заявил, что понимание и восприятие Волынской трагедии перестает быть непримиримым в Польше и Украине, а исторические разногласия постепенно снимаются.

2 августа в министерстве иностранных дел Польши заявили, что окончательное примирение между странами не может быть без "урегулирования" вопроса Волынской трагедии.

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