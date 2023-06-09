Взгляды на Волынскую трагедию в Польше и Украине сближаются – замминистра
Понимание и восприятие Волынской трагедии перестает быть непримиримым в Польше и Украине, а исторические противоречия постепенно снимаются. Об этом сказал PAP заместитель министра культуры и наследия Польши Ярослав Селлин.
"В вопросе о Волынской трагедии мы начинаем сближаться, и украинцы открыты для этого. Все понимают, что это не должно разделять нас на уровне эмоций", – сказал Селлин.
Он отметил как новую традицию участие посла Украины в памятных мероприятиях у памятника жертвам Волынской резни в Варшаве и назвал "честным и беспощадным" выступление на эту тему в Сейме Польши спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.
Селлин считает, что в расширении разногласий между Украиной и Польшей заинтересована в основном Россия, и именно она пытается сохранить незаживающими "исторические раны".
"Я думаю, когда война закончится, уже не будет прежних проблем, когда мы не могли искать места захоронений жертв Волынской резни, чтобы почтить их память. Мы будем делать это вместе, и украинцы заявляют, что они для этого открыты", – сказал Селлин.
- 30 мая 2023 года спикера МИД Польши Лукаша Ясину отстранили в связи с его заявлением о Волынской трагедии – он потребовал от президента Украины Владимира Зеленского "извинений и большего раскаяния".
Читайте также: Зеленский: Вопрос исторической памяти с Польшей в политическом контексте снят
Комментарии