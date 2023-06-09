Взгляды на Волынскую трагедию в Польше и Украине сближаются – замминистра

Понимание и восприятие Волынской трагедии перестает быть непримиримым в Польше и Украине, а исторические противоречия постепенно снимаются. Об этом сказал PAP заместитель министра культуры и наследия Польши Ярослав Селлин.

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"В вопросе о Волынской трагедии мы начинаем сближаться, и украинцы открыты для этого. Все понимают, что это не должно разделять нас на уровне эмоций", – сказал Селлин.

Он отметил как новую традицию участие посла Украины в памятных мероприятиях у памятника жертвам Волынской резни в Варшаве и назвал "честным и беспощадным" выступление на эту тему в Сейме Польши спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Селлин считает, что в расширении разногласий между Украиной и Польшей заинтересована в основном Россия, и именно она пытается сохранить незаживающими "исторические раны".

"Я думаю, когда война закончится, уже не будет прежних проблем, когда мы не могли искать места захоронений жертв Волынской резни, чтобы почтить их память. Мы будем делать это вместе, и украинцы заявляют, что они для этого открыты", – сказал Селлин.

СПРАВКА. Волынская трагедия (в польской историографии пол. Rzeź wołyńska, "Волынская резня") — взаимные этнические чистки польского и украинского населения, осуществленные Украинской повстанческой армией и польской Армией Крайовой с участием польских батальонов в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни. Речь идет о десятках тысяч погибших. 17 декабря 2014, во время выступления в Варшаве перед обеими палатами польского парламента и в присутствии польского президента Бронислава Коморовского, премьер-министра Польши Эвы Копач и членов правительства Польши, президент Петр Порошенко попросил у поляков прощения за Волынскую трагедию. В начале июня 2016-го известные украинцы, в том числе президенты Леонид Кравчук Виктор Ющенко, обратились с открытым Обращением к руководству Польского государства и всего общества, в котором были слова "прощаем и просим прощения".

30 мая 2023 года спикера МИД Польши Лукаша Ясину отстранили в связи с его заявлением о Волынской трагедии – он потребовал от президента Украины Владимира Зеленского "извинений и большего раскаяния".

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