Стефанчук в сейме Польши упомянул Волынь: Принимаем правду, какой бы болезненной ни была

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук выступил в польском сейме и упомянул Волынскую трагедию в годы Второй мировой войны. Текст его выступления цитирует польский канал TVN 24.

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По его словам, с приближением годовщины трагедии на Волыни украинцы "понимают боль поляков, которые потеряли близких".

"Выражаю сочувствие и благодарность всем потомкам погибших за сохранение светлой памяти предков. Память, которая не призывает к мести и ненависти, а служит предупреждением о том, что подобное никогда больше не повторится между нашими народами", — сказал Стефанчук.

Он отметил, что каждая жизнь одинаково драгоценна, независимо от национальности, пола, расы или религии.

"С этим осознанием мы будем работать с вами, дорогие польские друзья, принимая правду, какой бы болезненной она ни была. Вместе мы должны пройти этот непростой, но необходимый экзамен, чтобы формула "прощаем и просим прощения" обрела смысл и практическое измерение", — подчеркнул спикер Рады.

СПРАВКА. Волынская трагедия (в польской историографии пол. Rzeź wołyńska, "Волынская резня") — обоюдные этнические чистки польского и украинского населения, осуществленные Украинской повстанческой армией и польской Армией Крайовой с участием польских батальонов шуцманшафта, советских партизан и украинского и польского гражданского населения в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни. Речь идет о десятках тысяч погибших, 17 декабря 2014 года, во время выступления в Варшаве перед обеими палатами польского парламента и при присутствии польского президента Волынская трагедия (в польской историографии пол. Rzeź wołyńska, "Волынская резня") — обоюдные этнические чистки польского и украинского населения, осуществленные Украинской повстанческой армией и польской Армией Крайовой с участием польских батальонов шуцманшафта, советских партизан и украинского и польского гражданского населения в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни. Речь идет о десятках тысяч погибших, 17 декабря 2014 года, во время выступления в Варшаве перед обеими палатами польского парламента и при присутствии польского президента Коморовского , премьера Польши Копач и членов правительства Польши, президент Порошенко попросил у поляков прощения за Волынскую трагедию. В начале июня 2016 года известные украинцы, в том числе президенты Кравчук Ющенко , обратились с открытым обращением к руководству Польского государства и всего общества, в котором были слова "прощаем и просим прощения".

В октябре 2020 года президент Зеленский в совместном интервью с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что политический контекст в вопросе исторической памяти между Украиной и Польшей снят, этим будут заниматься профессионалы-историки, а не политики.

Недавно в МИД Польши заявили, что Зеленский должен извиниться за Волынь. Посол Украины ответил.

В Украине и Польше по-разному оценивают личность идеолога ОУН Степана Бандеры, чем активно пользуется российская пропаганда, пытаясь вбить клин между странами.

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