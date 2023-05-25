Стефанчук в сейме Польши упомянул Волынь: Принимаем правду, какой бы болезненной ни была
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук выступил в польском сейме и упомянул Волынскую трагедию в годы Второй мировой войны. Текст его выступления цитирует польский канал TVN 24.
По его словам, с приближением годовщины трагедии на Волыни украинцы "понимают боль поляков, которые потеряли близких".
"Выражаю сочувствие и благодарность всем потомкам погибших за сохранение светлой памяти предков. Память, которая не призывает к мести и ненависти, а служит предупреждением о том, что подобное никогда больше не повторится между нашими народами", — сказал Стефанчук.
Он отметил, что каждая жизнь одинаково драгоценна, независимо от национальности, пола, расы или религии.
"С этим осознанием мы будем работать с вами, дорогие польские друзья, принимая правду, какой бы болезненной она ни была. Вместе мы должны пройти этот непростой, но необходимый экзамен, чтобы формула "прощаем и просим прощения" обрела смысл и практическое измерение", — подчеркнул спикер Рады.
- В октябре 2020 года президент Зеленский в совместном интервью с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что политический контекст в вопросе исторической памяти между Украиной и Польшей снят, этим будут заниматься профессионалы-историки, а не политики.
- Недавно в МИД Польши заявили, что Зеленский должен извиниться за Волынь. Посол Украины ответил.
- В Украине и Польше по-разному оценивают личность идеолога ОУН Степана Бандеры, чем активно пользуется российская пропаганда, пытаясь вбить клин между странами.
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