Стефанчук у сеймі Польщі згадав про Волинь: Приймаємо правду, якою б болючою вона не була

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук виступив у польському сеймі та згадав Волинську трагедію у роки Другої світової війни. Текст виступу цитує польський канал TVN 24.

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За його словами, з наближенням роковин трагедії на Волині українці "розуміють біль поляків, які втратили близьких".

"Висловлюю співчуття та подяку всім нащадкам загиблих за збереження світлої пам'яті предків. Пам'ять, яка не закликає до помсти та ненависті, а є попередженням про те, що подібне ніколи більше не повториться між нашими народами", — сказав Стефанчук.

Він зазначив, що кожне життя однаково дороге, незалежно від національності, статі, раси чи релігії.

"З цим усвідомленням ми працюватимемо з вами, дорогі польські друзі, приймаючи правду, якою б болючою вона не була. Разом ми повинні пройти цей непростий, але необхідний іспит, щоб формула "прощаємо і просимо вибачення" набула сенсу та практичного виміру", — наголосив спікер Ради.

ДОВІДКА. Волинська трагедія (у польській історіографії пол. Rzeź wołyńska, "Волинська різанина") — взаємні етнічні чистки польського та українського населення, здійснені Українською повстанською армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського та польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині. Йдеться про десятки тисяч загиблих. 17 грудня 2014 року, під час виступу у Варшаві перед обома палатами польського парламенту та за присутності польського президента Волинська трагедія (у польській історіографії пол. Rzeź wołyńska, "Волинська різанина") — взаємні етнічні чистки польського та українського населення, здійснені Українською повстанською армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського та польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині. Йдеться про десятки тисяч загиблих. 17 грудня 2014 року, під час виступу у Варшаві перед обома палатами польського парламенту та за присутності польського президента Коморовського , прем’єра Польщі Копач та членів уряду Польщі, президент Порошенко попросив у поляків пробачення за Волинську трагедію. На початку червня 2016 року відомі українці, в тому числі президенти Кравчук та Ющенко звернулись з відкритим зверненням до проводу Польської держави та всього суспільства, в якому були слова "пробачаємо та просимо про вибачення".

У жовтні 2020 року президент Зеленський у спільному інтерв'ю з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив, що політичний контекст у питанні історичної пам'яті між Україною та Польщею знято, цим займатимуться професіонали-історики, а не політики.

Нещодавно у МЗС Польщі заявили, що Зеленський має вибачитися за Волинь. Посол України відповів.

В Україні та Польщі по-різному оцінюють особистість ідеолога ОУН Степана Бандери, чим активно користується російська пропаганда, намагаючись вбити клин між країнами.

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