Стефанчук у сеймі Польщі згадав про Волинь: Приймаємо правду, якою б болючою вона не була
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук виступив у польському сеймі та згадав Волинську трагедію у роки Другої світової війни. Текст виступу цитує польський канал TVN 24.
За його словами, з наближенням роковин трагедії на Волині українці "розуміють біль поляків, які втратили близьких".
"Висловлюю співчуття та подяку всім нащадкам загиблих за збереження світлої пам'яті предків. Пам'ять, яка не закликає до помсти та ненависті, а є попередженням про те, що подібне ніколи більше не повториться між нашими народами", — сказав Стефанчук.
Він зазначив, що кожне життя однаково дороге, незалежно від національності, статі, раси чи релігії.
"З цим усвідомленням ми працюватимемо з вами, дорогі польські друзі, приймаючи правду, якою б болючою вона не була. Разом ми повинні пройти цей непростий, але необхідний іспит, щоб формула "прощаємо і просимо вибачення" набула сенсу та практичного виміру", — наголосив спікер Ради.
- У жовтні 2020 року президент Зеленський у спільному інтерв'ю з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив, що політичний контекст у питанні історичної пам'яті між Україною та Польщею знято, цим займатимуться професіонали-історики, а не політики.
- Нещодавно у МЗС Польщі заявили, що Зеленський має вибачитися за Волинь. Посол України відповів.
- В Україні та Польщі по-різному оцінюють особистість ідеолога ОУН Степана Бандери, чим активно користується російська пропаганда, намагаючись вбити клин між країнами.
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