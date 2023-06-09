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Погляди на Волинську трагедію у Польщі та Україні зближуються – заступник міністра

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 15:02
Погляди на Волинську трагедію у Польщі та Україні зближуються – заступник міністра - Фото
Ярослав Селлін (Фото - скриншот з відео)

Розуміння та сприйняття Волинської трагедії перестає бути непримиренним у Польщі та Україні, а історичні розбіжності поступово знімаються. Про це сказав PAP заступник міністра культури та спадщини Польщі Ярослав Селлін.

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"У питанні про Волинську трагедію ми починаємо зближуватися, і українці відкриті для цього. Всі розуміють, що це не повинно розділяти нас на рівні емоцій", – сказав Селлін.

Він відзначив як нову традицію участь посла України у пам'ятних заходах біля пам'ятника жертвам Волинської різанини у Варшаві та назвав "чесним і нещадним" виступ на цю тему в Сеймі Польщі спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Селлін вважає, що в розширенні розбіжностей між Україною та Польщею зацікавлена передусім Росія, і саме вона намагається зберегти "історичні рани", що не гояться.

"Я думаю, коли війна закінчиться, вже не буде колишніх проблем, коли ми не могли шукати місця поховань жертв Волинської різанини, щоб вшанувати їхню пам'ять. Ми робитимемо це разом, і українці заявляють, що вони для цього відкриті", – сказав Селлін.

ДОВІДКА. Волинська трагедія (в польській історіографії пол. Rzez wołyńska, "Волинська різанина") — взаємні етнічні чистки польського та українського населення, здійснені Українською повстанською армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів у 1943 році під час Другої світової війни на Волині. Йдеться про десятки тисяч загиблих. 17 грудня 2014 року, під час виступу у Варшаві перед обома палатами польського парламенту та у присутності польського президента Броніслава Коморовського, прем'єр-міністра Польщі Еви Копач і членів уряду Польщі, президент Петро Порошенко попросив у поляків вибачення за Волинську трагедію. На початку червня 2016-го відомі українці, зокрема президенти Леонід Кравчук та Віктор Ющенко, звернулися з відкритим Зверненням до керівництва Польської держави та всього суспільства, в якому були слова "прощаємо та просимо вибачення".
  • 30 травня 2023 року спікера МЗС Польщі Лукаша Ясіну усунули у зв'язку з його заявою про Волинську трагедію – він вимагав від президента України Володимира Зеленського "вибачень та більшого каяття".

Читайте також: Зеленський: Питання історичної пам'яті з Польщею у політичному контексті знято

Сергій Бережний
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Польщаволинська різанинаісторіяволинська трагедіяЯрослав Селлін
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