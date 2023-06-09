Погляди на Волинську трагедію у Польщі та Україні зближуються – заступник міністра
Розуміння та сприйняття Волинської трагедії перестає бути непримиренним у Польщі та Україні, а історичні розбіжності поступово знімаються. Про це сказав PAP заступник міністра культури та спадщини Польщі Ярослав Селлін.
"У питанні про Волинську трагедію ми починаємо зближуватися, і українці відкриті для цього. Всі розуміють, що це не повинно розділяти нас на рівні емоцій", – сказав Селлін.
Він відзначив як нову традицію участь посла України у пам'ятних заходах біля пам'ятника жертвам Волинської різанини у Варшаві та назвав "чесним і нещадним" виступ на цю тему в Сеймі Польщі спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.
Селлін вважає, що в розширенні розбіжностей між Україною та Польщею зацікавлена передусім Росія, і саме вона намагається зберегти "історичні рани", що не гояться.
"Я думаю, коли війна закінчиться, вже не буде колишніх проблем, коли ми не могли шукати місця поховань жертв Волинської різанини, щоб вшанувати їхню пам'ять. Ми робитимемо це разом, і українці заявляють, що вони для цього відкриті", – сказав Селлін.
- 30 травня 2023 року спікера МЗС Польщі Лукаша Ясіну усунули у зв'язку з його заявою про Волинську трагедію – він вимагав від президента України Володимира Зеленського "вибачень та більшого каяття".
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